Mateja je kot mlada mamica naredila šolo, da bi bila dober vzor sinu

V Mateji Šereg je učenje Pratike prebudilo spomine, ki so jo spravili v jok. Razkrila je, da je bila mlada mamica, imela je status športnika in pedagoško pogodbo: "In sem se morala ves čas sama učiti. In sem hodila samo izpite delat in se mi zdi, da sem spet to malo podoživela, kakšne občutke sem takrat imela. Ker sem se dejansko učila in šolo naredila samo zaradi tega, da bom dober vzor Lionelu. Težko je potem preklopiti, da daš sebe na prvo mesto." Kot že večkrat doslej je povedala, da je njen sin središče njenega vesolja in njena največja spodbuda. Mateja: "Ali si dobre volje ali si slabe volje, vedno je on tisti, ki mi je dejansko največja motivacija v življenju."