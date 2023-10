Mateja Marcelu: Ne moreš tako dostopati do žensk

Tekmovalci so imeli en dan časa, da razmislijo, koga bi najraje videli v areni tega tedna. Tamara Talundžić bo Nataliji Bratkovič iskreno povedala, da so se o glasovanju za prvega dvobojevalca tudi pogovarjali. Domen Ofak bo takoj prišel do zaključka: "Trenutno celotno igro vodi Tamara."

V družini v hlevu pa bo na posebni misiji glava Mateja Šereg, ki bo poskušala pregovoriti Suzano Bajrić, da bi glasovala za Marcela Verbiča. Mateja: "Boš videla, da se boš imela zelo lepo zraven Žana, če ne boš imela Marcela notri." Ali ji bo uspelo v kajžo poslati tekmovalca, s katerim sta na bojni nogi? Matejo je namreč zmotil Marcelov odnos do nežnejšega spola in pred Natalijo mu bo v obraz povedala: "Ne moreš tako dostopati do žensk, niti do šibkejših." Kasneje pa bo dodala: "Tako, kot se na punce spravlja, naj se spravi na enega, močnejšega od sebe."

