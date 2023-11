Mateja mora v areno, Tim je drugi polfinalist Kmetije

Tim Novak si je s svojimi spretnostmi priboril imuniteto in s tem mesto v polfinalu letošnje Kmetije. Mateja Šereg pa se bo v torkovi Kmetiji borila za nadaljnji obstanek v tekmovanju, njena želja je izločiti Žana Simoniča.

Žan najde dragocenost Žan Simonič je po vztrajnem iskanju le našel dragocenost, ki jo je na posestvu skrila Suzana Bajrić. To so bili njeni izpiski iz Pratike. Klan Tima Novaka pa je medtem sprejel odločitev, da bodo šli spat v hlev. Tim: "Da bi se David in Žan počutila malo izobčena." Patriciji Virant se ideja ni zdela dobra: "Ker fino je imeti prijatelje blizu, sovražnika pa še bližje." V nasprotnem primeru bi imela prosto pot, oni pa ju ne bi mogli nadzirati. A sta tekmovalca tako ali tako ves čas kovala načrte.

Luka je dobra vila Luka Juren si je pred hiško privoščil bogato večerjo, da bi premamil tekmovalce v menjave za sočne informacije. Ko je zagotovil, da je dobra vila, se je Nuša Maloprav odločila, da mu bo postregla s toliko informacijami, da bo kot polnjena paprika. Tim pa mu je celo zaupal vrstni red, kako bodo izpadali člani njegovega klana. Po Mateji bi bil na vrsti Franc Rajšp, nato Patricija, na koncu pa bi ostali on in Nuša ali Alen Ploj. Vohunka Patricija Timov klan se je res preselil v hlev. Žan je bil mnenja, da se člani nasprotnega klana obnašajo kot otroci in da lahko v hlevu ostanejo do finala. Patricija pa se je odločila ostati v hiši, da bi lahko ujela kakšno informacijo. Pretvarjala se je, da sta se skregali z Matejo Šereg. Žan in David sta izkoristila priložnost in jo začela nagovarjati. Žan ji je namignil, da ima veliko moč, in da bi lahko ona imela koristi od tega. Zjutraj sta jo celo razveselila s kavico, ko pa je napovedala, da se namerava z Matejo pobotati, ker jo bo morda imenovala za glavo družine, pa jo je David takoj označil za dvolično in oportunistično.

Mateja je prva dvobojevalka, Tim drugi polfinalist Natalija Bratkovič je Timu in Mateji poslala frači, s katerima sta se lahko pripravljala na dvoboj. Tim je pomislil, da bi eno skril, pa čeprav je Mateja napovedala, da bo boj predala. A tega na koncu ni storil, zato je lahko tekmovalka povadila, a ni bila tako uspešna kot Tim. Glavni preizkus je bil na trgu, kjer sta morala s fračama podirati glinene posode. Tim je po samo nekaj poskusih v rekordnem času zadel tri posode zapored. Mateja je tako postala prva dvobojevalka, Tim pa je dobil imuniteto, obenem pa postal drugi polfinalist sezone.

David izgubljal živce, sporekel se je z Žanom David je kot glava družine priganjal tekmovalce k delu. Tim je pojasnil, da zanalašč ne pomaga, da bo David videl, kako je, ko garaš, drugi pa ležijo. Žan je naravnost povedal, da so proti koncu tekmovanja bolj od tedenske naloge pomembne priprave na dvoboje. Zavedal se je, da njemu in Davidu ne bo uspelo na svojo stran pridobiti nikogar in da mu arena ne uide. Tega se je zavedala tudi Mateja, ki se je pridno učila.

Žan sabotira nalogo Žan se je isti dan odločil za sabotažo in je naredil luknjo v ograji okoli živalske vasice. To je bil njegov protest, ker so se tekmovalci spravili nanj, kot na velikega konkurenta. Žan: "Malo sem si jih privoščil, pa še si jih bom." Živali je lovila Nuša, ki je napovedala, da bo tisti, ki morda nagaja, končal v ajvarju. Žan pa je nato šel še na vrt in vneto teptal že prekopano zemljo.

