Mateja o dramatičnih zapletih na posestvu: Nihče ni popoln

Mateja Šereg je ponosna, ker je v dvoboju z Žanom Simoničem pokazala, kako pogumna in samozavestna so dekleta. Po izkušnji v tekmovanju pa še bolj ceni svoje najdražje, med katerimi se znova počuti ljubljeno in zaželeno.

Poslovila si se v velikem slogu. Žan Simonič je bil tisti, s katerim si si želela v dvoboj in si mu tudi dala vetra. Ne spomnimo se namreč, da bi bil v areni kdaj tako na trnih. Kako si ti doživljala ta vajin spopad? Najin spopad sem doživljala mirno in pripravljena na boj. Ponosna sem nase, da sem si izbrala najmočnejšega konkurenta in mu dokazala, da smo tudi punce pogumne in samozavestne.

icon-expand Meteja Šereg mirna in osredotočena med dvobojem z Žanom Simoničem. FOTO: POP TV

Tudi Žan je na koncu povedal, da si bila zelo pogumna, in njegove čestitke so bile videti iskrene. Kako si se počutila ob tem? Ob Žanovih iskrenih besedah sem bila ponosna nase, ampak sem oseba, ki se mora dokazati le sebi in ne drugim. Na posestvu si poskrbela za kar nekaj dramatičnih zapletov. Žan in David Peter Sekirnik sta pred areno razpravljala, da se z redkokaterim tekmovalcem nisi skregala. Kako bi to komentirala? Glede dramatičnih zapletov in konfliktov bi rekla samo to, da nihče ni popoln. Dopisnik Kmečkega lista Luka Juren te je videl kot morskega psa in kot alfa samico, na koncu pa kot volka samotarja. Bi se strinjala z njim? Uff, Luka ... Ta me je pa ocenil čisto narobe. Če bi bila volk samotar, ne bi tako sodelovala s Patricijo in je v določenih situacijah tudi branila. Življenje je ena velika lekcija. Kaj si se naučila med to celotno izkušnjo in med vsemi temi interakcijami? Med to celotno izkušnjo sem se naučila to, da sedaj še bolj cenim, spoštujem in sem hvaležna za osebe, ki so v mojem življenju.

Iz tekmovanja si izpadla tik pred polfinalnim tednom, ogledala si si lahko svojo pot v tekmovanju in komentarje sotekmovalcev. Ali te je kaj še posebej presenetilo? Na komentarje sotekmovalcev se ne oziram in nobenemu nič ne zamerim. Srce te je vleklo domov, še posebej po ogledu video sporočila. Kakšna je bila vrnitev med tvoje najdražje? Ob ogledu videa sem spoznala, kakšne ljudi imam doma, in sem se vprašala, kaj mi je bilo, da sem šla v Kmetijo. Vrnitev med najdražje je bila polna objemov, lepih besed, predvsem pa sem se počutila zaželeno. Kako pa so komentirali tvojo pot v tekmovanju? Mojo pot na tekmovanju so komentirali le tako, da smo se zmenili, da se vidimo v finalu. Denarno nagrado bo domov odnesel nekdo drug. Sama bi jo porabila za sina in za lasten lokal. Kakšne načrte imaš za prihodnost? Moji načrti za prihodnost so ostali nespremenjeni. Prepričana sem, da bova s sinom vse cilje skupaj tudi dosegla.

icon-expand Mateja Šereg FOTO: POP TV

V tekmovanju ostaja sedem tekmovalcev. Kdo so po tvojem mnenju in opažanjih največji konkurenti in potencialni zmagovalci letošnje Kmetije? Moja zmagovalka je Patricija in res ji privoščim zmago.