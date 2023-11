Mateja se bo pomerila s Timom, David je prvi polfinalist sezone

David Peter Sekirnik je kot glava družine za prvega grešnega kozla izbral Tima Novaka. Družina je za njegovo nasprotnico na trgu soglasno izbrala Matejo Šereg, ki si želi iti v dvoboj z Žanom Simoničem. David pa je uradno postal prvi polfinalist letošnje Kmetije.

'Sva kar trda oreha' Žan Simonič je hitro opravil z dilemo in izbral prednost pri izboru drugega dvobojevalca. To je zaupal Davidu Petru Sekirniku, ki se mu je odločitev zdela pametna. Slutil je, da bo nasprotni klan glasoval prav zanj, a ni bil v skrbeh. David: "Nisva midva proti vsem ostalim, ampak vsi ostali proti nama ... Ne bi rad bil preveč nadut, ampak sva kar trda oreha in se zna zgoditi, da si bodo kar lomili prste na naju." V areni bi si poleg Tima želela Franca Rajšpa ali Alena Ploja. Tim Novak pa je potrdil, da je tarča prav Žan, in napovedal, da bodo v ogenj poslali Matejo Šereg.

'Samo kokice mi še manjkajo' David je pristopil k Mateji in Patriciji Virant in jima povedal, da bosta verjetno prvi pristali v areni. Predlagal je, da bi glasovali za enega izmed moških v Timovem klanu. Patricija: "Žan je zelo močen fant in med temi fanti bi jaz raje videla tudi njega, da gre v borbo. Ker če si bomo njega pustili do finala, smo opleli." Kasneje je še dodala: "Nisem jaz od včeraj, da bi Davidu verjela, da bo on mene varoval." Mateji pa je šlo ob Davidovem poskusu lobiranja na smeh: "Zanimivo, samo kokice mi še manjkajo."

Prvi grešni kozel je Tim David je moral kot glava družine izbrati prvega grešnega kozla. Čeprav je kot najmanj delavne ocenil Patricijo, Franca in Alena, se je odločil za Tima. Pripravil mu je tudi vse stvari, pojasnil pa je, da so se tako odločili v stranki. Davidu se je zdelo, da je Tim samozavesten, kot da se ga izbor ne tiče kaj preveč. Novi grešni kozel pa je bil vesel, ker je dobil čas za učenje in priložnost, da si umiri misli. A ga je v naslednjem hipu obiskal Luka Juren, da bi z njim naredil ekskluzivni intervju. Tim se je spraševal, kakšne namene ima v resnici dopisnik Kmečkega lista.

Žan z informacijami do tobaka Luka je naslednji dan pristopil še k Žanu in ga vprašal, kaj vse mu lahko zaupa. Žan je takoj razkril, da bo imel prednost pri izboru drugega dvobojevalca, Luka pa mu je v zameno obljubil tobak. Patricija je kasneje opozorila svoje zaveznike, da morajo biti pazljivi, kaj bodo povedali pred Luko. Tudi David je sklenil, da z njim ne bo delil informacij: "To je najbolj varna rešitev." Mateja je želela v hlev, želja se ji je uresničila Družina je s tajnim glasovanjem za drugo grešno kozo izbrala Matejo. To je bil dogovor Timovega klana in tudi njena želja, saj se je želela v areni pomeriti z Žanom. Zanjo sta glasovala tudi oba člana nasprotnega klana, David pa je sklepal, da Mateja želi izpasti, Tim pa bi dobil imuniteto.

David je prvi polfinalist Kmetije David je še izvedel, da je prvi tekmovalec, ki je vstopil v polfinalni teden. Skupaj z njim se je veselil Žan, ki je ocenil: "Zdaj imava vse postlano, tako kot morava imeti. Tako da greva naprej do finala."

'Ta stvar mi lahko reši življenje na kmetiji' Žan je razkril, da sta bila s Suzano Bajrić dogovorjena, da mu bo pustila nekaj zelo pomembnega, ko bo odšla domov. Vneto je začel preiskovati posestvo. Žan: "Ta stvar mi lahko reši življenje na kmetiji. Imam samo eno šibko točko in potem, ko to najdem, sem najmočnejši na posestvu."