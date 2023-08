Mateja Šereg pogumno v tekmovanje: Ničesar me ni strah

33-letna Mateja Šereg iz Šmarja pri Jelšah je natakarica. V Kmetijo se je prijavila z enim in edinim razlogom: " Grem na zmago. " Strategijo ima, pravi: " Samo je ne bom izdala. " Glavno nagrado bi porabila za uresničitev želja svojega sina, ki ga bo na posestvu najbolj pogrešala. Poleg tega bi lahko ustvarila zgodbo, ki si jo je v življenju zastavila sama, to pa je njen lastni lokal.

Mateja pravi, da je pred odhodom na posestvo ni bilo strah prav ničesar. Odraščala je na kmetiji, zato ima izkušnje s kmetovanjem, poleg tega ima močan karakter: "Najbolj izstopam po zgovornosti, odločnosti in neprilagojenosti." In še doda: "Ko pride do konflikta, odreagiram glede na to, kdo je udeležen v prepiru. Če se bo komu godila krivica, ne bom tiho."