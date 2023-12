Matejina želja se je uresničila, njen nasprotnik bo Žan

Družina je za drugega dvobojevalca izbrala Žana Simoniča in Mateja Šereg se je veselila, ko se je izpolnila njena želja. Kljub temu, da bo imel Žan v areni prednost, verjame v svoje možnosti za zmago. Oba tekmovalca sta v kajžo odšla samozavestna, druženje pa ni minilo brez zbadanja.

Mateja se pridno uči Prva dvobojevalka Mateja Šereg se je na dan izbora svojega nasprotnika osamila, da bi se učila Pratiko. Mateja o svoji kmečki družini: "Me sploh ne zanima, kaj delajo, ker edini fokus, ki ga imam, je Pratika." V areno si je želela iti z Žanom Simoničem in ga seveda poslati domov.

icon-expand Mateja se je pridno učila. FOTO: POP TV

Žanova prednost Žan pa je končno izvedel, kakšna je njegova prednost pri izboru drugega dvobojevalca. Iz pisma: "V primeru, da boš izbran za drugega dvobojevalca, boš za vsak prejeti glas na glasovanju prejel deset sekund prednosti v areni." Prednost mora uporabiti naenkrat, v eni od iger. Novico je zaupal Davidu Petru Sekirniku, ki pa je bil slabe volje, saj je v tistem trenutku sam prekopaval vrt. Alen zavrne Žanov predlog o zavezništvu Žan je pred glasovanjem pristopil do Alena Ploja in mu predlagal zavezništvo. To je bila obenem Žanova obljuba, da ga bo ščitil do finala. Timu in Nuši Maloprav je povedal, da je ponudbo sprejel. Zaveznika sta si oddahnila, ko sta ugotovila, da si ju je Alen privoščil.

Žan postane drugi dvobojevalec Žan je pred glasovanjem razkril, kakšno prednost ima. Tekmovalci so kljub temu glasovali zanj, najprej Patricija Virant, za njo Alen, Nuša in Franc Rajšp. Žan je svoj kamenček dal Patriciji. Grešna kozla Mateja in Tim sta prav tako glasovala za Žana, David pa je pristavil še svoj kamenček, da je Žan dobil še 10 sekund prednosti, skupaj torej kar 70 sekund. Žan se bo tako z Matejo pomeril za uvrstitev v polfinalni teden.

Samozavestna Mateja Ko je Mateja izvedela, kakšno prednost ima Žan, je komentirala: "Tole pa ni v redu." A se je kmalu zatem razveselila, ker se ji je uresničila velika želja. Mateja: "Z Žanom se želim pomeriti, ker mu hočem dokazati, da smo lahko tudi ženske konkurenčne moškemu." Stavila je na spretnost in znanje: "Sem v kar veliki prednosti pred njim. Žanova prednost so sekunde, moja prednost je pa vseeno človeškost. Pa vem, da bo sedem ljudi navijalo za mene, za njega pa samo eden."

Ukana Tekmovalci so prišli na idejo, da bi prestavili mejo vrta in tako ukanili Nado. To so David, Tim in Alen tudi storili. A je Tim napovedal, da naloge tako ali tako ne bodo opravili, tako kot je niso opravili že prvič, ko je bil David glava družine.

Mateja in Žan se zbadata v kajži Mateja in Žan sta se preselila v kajžo, česar se nihče izmed njiju ni ravno veselil. Mateja je ob prihodu v kajžo Žana spomnila: "Nazadnje, ko sem bila tukaj, ko smo bili štirje, so vsi trije v enem tednu šli domov." Žan: "Ja, enkrat se ta veriga konča, veš." Tudi v nadaljevanju sta se zbadala, Žan pa je povedal, da se mu tekmovalka zdi zelo pogumna, ker gre z njim v areno.

