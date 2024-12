Matic o odhodu Marjane: Moje srce je strto

Želela si je domov in želja se ji je uresničila. 64-letna Marjana , ki je s svojimi kostumi in zabavnimi izjavami močno zaznamovala letošnjo Kmetijo , je izgubila dvoboj s Tamaro ter se poslovila od tekmovanja. "Dobro se je držala," je njeno predstavo v areni pohvalila Teja . "Presenetila je, bistveno močnejša je od Tamare, držala je kar konkretno kilažo," je bil navdušen tudi Matic , ki sicer obžaluje odhod njegove favoritke. "Moje srce je strto, ne vem, kako in kaj naj naredim, navijal sem zanjo," je potožil.

Komentatorji so se v tokratni epizodi Cele štale močno zabavali ob obiskih svojcev, ki so v tem tednu na posestvu obiskali tekmovalce. Vsem trem je padla v oči predvsem markantna Nikova mama. "Mislim, da je dobra ženska, ampak doma je gotovo kot v vojski. Najbrž je kar trd oreh imeti takšno žensko za taščo," je razmišljala Teja. "Jaz imam sicer super taščo," je še hitro pristavila.

Obisk domačih in pismo dekleta je v Timu prebudilo slabo vest, ki jo čuti zaradi naklonjenosti, ki sta si jo v tekmovanju izkazovala z izpadlo tekmovalko Nušo . "Zdi se mi, da je to trenutek, ki ga je marsikdo čakal, Tim namreč ni bil najbolj priljubljen od tekmovalcev, ker mu je gotovo kar nekaj gledalcev zamerilo," je Timovo kesanje komentiral Alen . "Prvič sem videl Tima ranjenega, svojo napako je večkrat priznal," je Timove besede pozdravil tudi Matic.

Naši trije komentatorji so posvetili tudi čustveni Tamari, ki je zajokala ob tem, ko je Žiga za svojo nasprotnico v areni izbral njeno prijateljico Anjo. Na čigavo stran so se postavili, poglejte v sveži epizodi, v kateri so Alen, Teja in Matic spregovorili tudi o brezkompromisni taktiki Tjaše, Stanislavu zapeli Vse najboljše ob njegovem 40. rojstnem dnevu in nazdravili s posebnim kmečkim koktejlom.