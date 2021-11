Mattia: Življenje je imelo druge načrte zame

Mattia Rutar je pred kamerami šova Kmetija izjemno užival in bi takoj ponovil super izkušnjo. Ker je njegov cilj bila zmaga, mu ni bilo lahko sprijazniti se s porazom. Priznal je tudi, da je bilo med njim in Polono Krajnc nekaj napetosti in ga je njen odziv ob njegovem odhodu presenetil.

Tvoja pot v tekmovanju se je zaključila v gozdu, kjer si pristal po porazu v dvoboju z Aljažem. Pred tem dvobojem si bil zelo samozavesten. Ali je bil zato padec na realna tla bolj boleč, kajti po prihodu v gozd si bil videti precej zamišljen in razočaran? Verjamem, da nikomur izmed nas ni bilo lahko sprijazniti se s porazom in tudi meni ni bilo lahko. Zase imam zelo visoke standarde in ko jih ne dosežem, sem jezen nase in se sprašujem, kaj bi lahko naredil bolje, kje bi se lahko izboljšal itd. Vem pa tudi, da sem dal vse od sebe, da bi zmagal, ampak življenje je imelo druge načrte zame. Po eni strani škoda, po drugi pa sem dosti raje izpadel nekje med tekmovanjem, kot pa da bi bil poražen v superfinalu, tisto bi me še bolj ubilo.

icon-expand Mattia prizna, da se ni bilo lahko sprijazniti s porazom. FOTO: POP TV

Polona je bila tvoja zaveznica in si se lahko nanjo zanesel. Ko si odšel, je jokala, a bolj zaradi Stankinega izdajstva. Kaj od tega te najbolj preseneča? S Polono se sprva nisva najbolj razumela, ker sem veliko govoril in to je njo motilo, potem ko je spoznala, da sem bil eden od redkih normalnih notri, sva se kar hitro poklopila. Ko si z osebo 24 ur na dan sedem dni v tednu, ti seveda ne bo lahko, če mora druga oseba, v tem primeru jaz, oditi. Moram reči, da sem bil presenečen, da se je Polona tako odzvala. Nisem si mislil, da bo jokala ali bo jezna. Stanka spada v koš z osebami, za katere raje ne bi zgubljal energije in niti besed. Pa je med vama s Polono bilo kaj več od prijateljske naklonjenosti? Ne, s Polono nisva imela nič drugega kot prijateljstvo. Na kmetijo nisem prišel z namenom, da bi seksal s tekmovalkami, a tistim, ki so, to privoščim. Jaz vsem privoščim, da se imajo fino. Bilo je nekaj napetosti med nama s Polono, to priznam, ampak sva se oba zadržala, ker je prijateljstvo vredno več.

icon-expand Prišli so skupaj ... FOTO: POP TV

Ujel si se s Polono in Tadejem, bil pa si precej kritičen do Nine. Tudi gledalcem niso bile všeč kritike na njen račun. Ali si jih kasneje obžaloval? Jaz bom vedno stal za svojimi besedami in če sem kritičen do neke osebe, si je to očitno zaslužila. Prav nič mi ni mar, če sem koga užalil s svojimi izjavami. Sem neposredna oseba in če bi me skrbelo, kaj si ostali mislijo o meni, ne bi niti pomislil, da bi se prijavil na kmetijo. Življenje je prekratko, da bi se obremenjeval s tem, kdo me ne mara. Vsak se mora sprijazniti s tem, da ni minimalne možnosti, da bi lahko ena oseba ustrezala vsem. Nihče mi ni očital nič za izrečene besede. Če koga kaj moti, sem aktiven na Instagramu in me lahko mirno kontaktira. Kakšen je sedaj vajin odnos z Ginom? Preden sta vstopila v tekmovanje, sta bila prijatelja, a v šovu tega ni bilo opaziti. Z Ginom sva dobra kolega in sva v kontaktu skoraj vsak dan. Gino je ubral neko drugo taktiko v šovu, ampak moramo razumeti, da smo vsi igrali na zmago in očitno je bila njegova taktika boljša od moje, saj je prišel dlje od mene.

icon-expand Sproščen, nasmejan in z obveznim klobučkom FOTO: POP TV

Kaj si odnesel od samega tekmovanja? Morda opažaš kakšne spremembe pri sebi, so to morda nove poslovne priložnosti v svetu manekenstva, morda kaj tretjega? Odnesel sem super izkušnjo, ki bi jo brez premisleka ponovil. Uživam pred kamerami, mogoče se zdaj ponudi kakšna priložnost za vlogo v kakšnem filmu ali seriji, tega se ne bi niti najmanj branil. Pri sebi ne opažam nobenih sprememb in tudi moji bližnji to potrjujejo. Sem sproščena in nasmejana oseba in tak bom tudi ostal ne glede na to, kaj me čaka v prihodnosti. Nekaj časa nazaj sem slišal en citat, ki pravi: Vsak si zjutraj obleče hlače na isti način ne glede na to, ali je milijonar ali revež. Zato se niti ne mislim spreminjati. Trenutno sem samo doma, ker imam zdravstvene težave, ampak vsekakor pričakujem več ponudb, ko se pozdravim in pridem nazaj v pripravljenost. Zdaj ko sem doma, se tudi osredotočam na dobrodelno akcijo Million dreams (Milijon sanj). Idejo zanjo sem dobil na kmetiji in upam, da bom čim prej začel z njo.

icon-expand Mattia načrtuje dobrodelno akcijo. FOTO: POP TV

Kako pa je s prepoznavnostjo? Imaš po novem veliko dela, ko greš v mesto? To mi je bilo tako ali tako samoumevno, da ko pridem iz šova, bom nekako prepoznavna oseba. Meni jo to super, rad se fotografiram in pogovarjam z ljudmi. Vsak dan si tudi vzamem čas, da odpišem vsem sporočilom na Instagramu, zato ker se nimam za nič več vrednega od ostalih. Če imam čas in lahko komu polepšam dan, zakaj pa ne?