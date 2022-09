Med 'izzivalci' na Kmetiji tudi nekdanja tekmovalka Aneta Andollini

Že v prvi oddaji resničnostnega šova Kmetija smo lahko videli, da letošnje tekmovanje nikakor ne bo mačji kašelj. Ne le, da so se morali tekmovalci razdeliti na dve družini in da morajo živeti v malce slabše opremljeni kmetiji, letos imajo še eno prepreko - med njimi so štirje t.i. izzivalci, ki se jih zvesti gledalci Kmetije spominjajo iz prejšnjih sezon. Štirje izzivalci so na posestvo prišli, da bi letošnjim tekmovalcem malce ponagajali in zmešali štrene.

Aneta Andollini (Ljubljana, 36 let) Aneta Andollini ne skriva, kaj vse lahko od nje pričakujemo v šovu. "Od mene je možno pričakovati vse. Od zelo mirne, ljubke deklice do rjovečega medveda in celo napadalnega zmaja," pove 36-letna mati dveh otrok, ki zase pravi, da je velika gurmanka in ena redkih mestnih deklet, ki zna pomolsti kravo. Srečno samska Ljubljančanka bo sicer z veseljem poprijela za katerokoli kmetijsko opravilo, a ob tem priznava, da se ne veseli kidanja gnoja. Aljaž Pušnik (Trzin, 22 let) Na Kmetijo je prišel, da popravi svojo lansko napako. Aljaž je namreč tekmovalec prejšnje sezone, zato Kmetijo dobro pozna in se že veseli, da bo znova obkrožen z živalmi. Je borec, ki upa, da mu bo tokrat uspelo zmagati, denarno nagrado pa namerava vložiti v družinsko življenje s svojo izbranko. Pravi, da bo letos pestro. Karin Lipovnik (Dravograd, 25 let) 25-letnica se vrača v resničnostni šov Kmetija. Letos med sotekmovalce zasedena, zato pravi, da se mora lepo obnašati. Obljublja, da bo takšna kot je, vendar bo kljub vsemu razvijala svojo taktiko. Na kmetiji se med kmečkimi opravili najmanj veseli molže. Tom Zupan (Kranj, 23 let) Diplomiran notranji oblikovalec je sicer samski, a se na kmetiji ni pripravljen z nikomer ljubezensko zaplesti. Svoje sotekmovalce bo najprej dobro ocenil, nato pa se družil s tistimi, ki mu bodo karakterno najbolj podobni. Strategije za zmago nima, saj bo jo prilagajal glede na situacijo. Toma najbolj skrbi, da se bo moral znajti brez hrane in v slabih bivalnih razmerah.