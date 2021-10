Med zaljubljencema postaja resno, Nina že omenja zibelko

Kamere redno beležijo romantične interakcije med Nino Radi in Ambrožem Vahnom Kraljem. Dogajanje na posestvu lahko spremljate od ponedeljka do petka na POP TV, VOYO pa vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Tako je bil Ambrož deležen Ninine pohvale, ko je česal ponija, ki ga imajo na posestvu. Nina: "Kako si ti skrben." Ambrož v smehu: "Tebi bi tudi pasalo, če bi te tako malo čohal. Samo ne s to krtačo." Nina: "Saj me boš, ko prideš nazaj." Bila je namreč prepričana, da se bo iz arene vrnil kot zmagovalec. Takoj zatem je dodala: "Ne moreš me pustiti same v tem osjem gnezdu. Pojejo me."