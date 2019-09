Nada je 61-letna upokojenka, rojena na kmetiji. Tudi odraščala je v kmečkem duhu in še vedno ima veliko kmetijo, na kateri skrbi za kar 200 kokoši. Na njeni kmetiji so kokoši edine živali, se pa ukvarja še z gojenjem pšenice in vinogradništvom. Na Kmetiji bo letos kar nekaj znanih obrazov, a mentorica pove, da razlik med tekmovalci ne bo: "Znani obrazi ne bodo imeli nobenih prioritet. Vsi bodo obravnavani enako in od vseh bom zahtevala enako delo," pove Nada, ki v strogem tonu doda, da popuščanj ne bo: "Pri sebi ne poznam besede ne znam, ne morem, ne bom, nočem pa sploh ne želim slišati. In to pričakujem od tekmovalcev."

Nada nam je še zaupala, da je gledala vse sezone Kmetije in želi kmetovalcem v šovu pokazati, kako je treba delati. Prepričana je, da z vodenjem tekmovalcev ne bo imela težav, saj ima veliko izkušenj, ker je predsednica Društva kmečkih žena, ki ima 300 članic. O društvu tudi pove, da vse članice rade sodelujejo in organizirajo razne veselice, kjer si vzamejo čas za mlajšo generacijo, da jih naučijo, kaj sta narava in kmetovanje.