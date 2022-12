Mesta v finalu so zapolnjena, Ivan je zadnji finalist sezone

Ivan je dokazal, da še ni za staro šaro. Z dvema zaporednima zmagama si je priboril zadnje mesto v finalu, za Jana pa je tekmovanja konec. Na posestvo so prišli porotniki, okupirali so hišo, moške finaliste pa preselili v hlev.

Preizkus za Ivana Ivanu je bilo žal, ker ni mogel pomagati družini, da bi skupaj dokončali tedensko nalogo. Z Janom je namreč moral v šotoru počakati do arene, njegov nasprotnik pa je še sladko spal. Ivan se je veselil dvoboja z njim, saj je močen in spreten konkurent. Dvoboj je bila zato preizkušnja zanj: "Da vidim, če sem še kaj spreten, dovolj hiter ali sem že za odpis, za odstrel."

icon-expand Tom in Aljaž sta prestavila tablo. FOTO: POP TV

Tedenska naloga ni opravljena Aljaž in Tom sta sama pospravila ograjo, a se je slednjemu zdelo, da se je glava družine že sprijaznil, da naloga ne bo opravljena. Med prekopavanjem vrta pa sta prišla na idejo, da bi tablo prestavila višje. Tom: "Mi računamo, da Nada pozabi očala danes. To je naša zadnja rešitev." Gospodarica pa je že prišla in jim povedala, da so bili res pridni, a nato dodala: "Še bolj ste pa z žavbami namazani ... Mene boste težko okrog prinesli." Povedala je, da točno ve, kako velik je bil njen vrt. Naloga zato ni bila opravljena, s čimer se je strinjal tudi Aljaž. Glede na vremenske razmere bi to bilo res veliko presenečenje. Zlatnike za kmeta tedna pa je Nada namenila kar vsem. Nada obdari tekmovalce Nada se je nato odpravila v šotor, kjer je obdarila dvobojevalca. Ivana si je zapomnila kot pridnega kmeta, Jana kot veseljaka, obema pa je položila na dušo, naj se borita. Nato je trojico finalistov pripeljala v hlev, kjer se je vse začelo in kjer so tekmovalci lahko spoznali, kako je treba skrbeti za živali, da so lahko kaj postavili na mizo. Nada: "Sama sem na svoji koži občutila, kako je živeti v pomanjkanju, zato jih popolnoma razumem, da jim je bilo hudo." Povedala jim je, da jih ima rada, in tudi vsakemu izmed njih podarila skrbno izbrano darilo.

icon-expand Nada je obdarila tekmovalce. FOTO: POP TV

Trije finalisti na tribuni Tom in Aljaž sta v areni jasno povedala, da bi bilo bolje, če bi izgubil Ivan, tako bi namreč imela enega člana porote več na svoji strani. Sicer pa je Aljaž ocenil, da ima med člani porote polovico podpornikov, medtem ko se je Tomu zdelo, da se porotnikom ni zameril, obenem pa ga ne vidijo kot favorita. Danijela je še obljubila, da ne bo šla preko sebe, da bi prišla v superfinale.

Ivan z močjo do prve točke Jan in Ivan sta se borila za mesto četrtega finalista. Ivan je kot drugi dvobojevalec določil vrstni red bojev, odločil se je za spretnost, moč in znanje. Prva je bila igra Brez puške v koruzo, pri kateri sta morala z zvezanima rokama z enega konca arene na drugega nositi stroke koruze in jih oluščiti v košaro. Jan je prvi dovolj napolnil košaro, tako da se je tehtnica prevesila in osvobodila ključ, s katerim si je lahko odklenil roki. Ivan je Jana medtem dohitel in ga tudi prehitel, a ne za veliko. Za konec sta morala dvobojevalca osvoboditi drsno konzolo in priti do noža. Ivan je bil znova hitrejši in se je prvi dokopal do noža in prerezal vrečo z lesenimi deli ter sestavil stolp. S tem si je prislužil eno točko.

icon-expand Ivanu je kot zadnjemu uspelo priti v finale. FOTO: POP TV

Ivan spretno v finale Dvobojevalca sta se nato pomerila v igri Spopad titanov. S palicama sta morala drug drugega spraviti s platforme, za kar jima je pripadala ena točka. Za zmago sta jih morala zbrati 10. Dvoboj je bil napet in ni minil brez poškodb, na koncu pa je z 10 proti 7 zmagal Ivan, ki je z dvema zmagama zasedel zadnje mesto v finalu. Jan je tekmovalcem povedal, naj se vsi borijo, v njegovih očeh pa je zmagovalka Danijela. Porotniki okupirajo hišo, moški finalisti morajo v hlev Štirje finalisti so se vrnili na posestvo, kjer so jih pričakali porotniki. Po veselem snidenju se je pričelo resno delo in Maja je predlagala, da bi moške finaliste preselili v hlev, da bodo imele porotnice ženski večer. Le Karin je bilo zaradi tega zelo težko pri srcu, Maja pa je z veseljem naznanila svojo odločitev.

icon-expand Jan bo član porote. FOTO: POP TV

Aljaž se je zameril Aneti Karin in Aneta sta kasneje razčiščevali glede svojega odnosa, med pogovorom pa je Aneta presenetila, da še ne ve, ali bo podpirala Aljaža. Finalist se ji je namreč zameril, ker je z njo izmenjal najmanj besed. Napovedala je, da se bo še odločila, koga bo podpirala. Nato se je tekmovalcem in porotnikom pridružil Jan, v hiši pa se je začela zabava. Kmetija bo na sporedu znova jutri ob 20. uri na POP TV.