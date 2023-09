Mestni fant Luka se ne boji kmečkih opravil

25-letni Luka Juren je študent grafičnega oblikovanja. K sodelovanju v Kmetiji se je prijavil zaradi želje po prepoznavnosti in uspehu. Luka: "Zdi se mi idealna priložnost, ki odpira nova vrata v življenju." Njegov cilj je zmaga, denarna nagrada pa motivacija na poti do tja. Luka: "Denar je sveta vladar. Žal." Strategijo ima, a bo ta ostala skrivnost. Luka: "Vse se lahko vidi potem v šovu."

Fizičnih opravil ga ni strah, pa čeprav je mestni fant in nima izkušenj s kmetovanjem. Luka: "Živim že celo življenje v mestu, tako da vse, kar bom doživel, je novo." Pri tem kot nekdanji športnik stavi na svojo fizično pripravljenost, ki mu bo prišla prav tudi v areni. Bolj ga je strah sobivanja z neznanci in morebitnih slabih odnosov. Pravi pa, da zlorab ne bo dopuščal in da se bo vedno postavil zase.