Miha iskreno o Denisovih solzah po njegovem odhodu

In kaj na prijateljeve solze pravi Miha? Kot je povedal za naš portal, je zelo počaščen. "Denis me je letos neverjetno presenetil. Kmetija mi je bila zabavna prav zaradi njega. Toliko smeha, zajebancije, pogovorov. Mislim, da sem ga šele zdaj dobro spoznal. Je priden, pameten, duhovit in kar je najlepše, čustven. Njegove solze zaradi mojega odhoda so nekaj najlepšega, kar se mi je na Kmetiji zgodilo,"je povedal in nadaljeval: "Nisem si znal predstavljati, da ga bo moj odhod tako prizadel, verjetno tudi sam ni pričakoval tega. Res sem ponosen nanj, saj dokazuje, da smo vsi ljudje čustveni in da ni nič narobe, če čustva pokažejo tudi moški. Ravno za njih naj bi bile solze nekaj, kar nakazuje njihovo šibkost. Ne vem, kdaj je nazadnje kakšen moški točil solze zame in moram priznati, da sem polaskan."