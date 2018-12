Miha se je na Kmetijo vrnil v slogu

Sabinino kraljevanje na Kmetiji je prekinil prihod porotnikov – izpadlih tekmovalcev. Sabina se jih sicer ni veselila: "Nikogar od njih se ne veselim, da pride, da mi prdijo in smrdijo tukaj." A vseeno so prišli in tudi oni niso bili povsem navdušeni, da jih je pričakala ravno Sabina. "Se nosi kot kraljica, ma kakšna kraljica, lepo te prosim. Povej mi, kje so drugi, ker tebe pa res nočem gledati tukaj," je bila neposredna Lara.

Manjkala sta le Miha in Ksenija, kar je najbolj skrbelo Denisa, ki se je na Miha zelo navezal. "Pomoje bo prišel zadnji, porihtan u nulo, komaj ga čakam," je rekel in imel je več kot prav.

Sicer pa so porotniki kar kmalu začeli izvajati svoje poslanstvo in pokazali, da na posestvi niso prišli delat, temveč odločat o usodi tekmovalcev finalnega tedna. Najprej so izločili Aneto, ki se je tako morala sama vrniti v gozd. "Komaj čakam, da jo pustimo samo, ker je igrala tako podlo igro," je dejala Lara. "Pa kdo so oni, j*** se mi za njih, kdo so oni v mojem življenju!" je Aneta komentirala izgon.

Miha je namreč prispel v ekstravagantni podobi. "Kraljica je prispela," se je najavil in požel mešan sprejem. Denis je bil navdušen: "Mihi! Ful sem vesel, nič me ni presenetil, ker poznamo njegov stil. Ful faca, res fajn!" Rus in Sabina sta bila presenečena, prvi je namreč vzkliknil "Šok, o moj bog!", Sabina pa: "Bog pomagaj, je ta svet sploh še normalen?" Joel pa je v svojem stilu primaknil: "Ksenija, prosim, če greš domov, ker ima Miha boljše noge kot ti!"

V tem duhu so jim pripravili prvo preizkušnjo – pojesti so morali ogromen kozarec vložene zelenjave – ki so jo nekateri vzeli resno, drugi pa manj. Franko je ocenil, da gre verjetno za hec, a je vseeno treba pokazati, da si finala zelo želiš. Denis pa ni bil enakega mnenja: "Pi**a so naivni, ne morejo kandidata za finale izbrat na podlagi nekaj pojesti, če bi se glede tega odločalo, bi se jim vsi smejali! Ne bom jedel, nisem nor!"

Nik razočaral Aneto: 'Tak je kot vsi ostali'

Prihod porotnikov je spremenil taktike in odnose v družini, sprla sta se celo zaveznika Nik in Aneta. Nik je bil vesel, ko je videl Joela, Aneta pa se je umaknila. "Rekla sem mu, naj se umakne od mene, da ne bo še on na tapeti, ampak potem me je ignoriral in z mano cel dan ni spregovoril besede. Danes smo videli, kaj je kdo sposoben narediti za denar. Z današnjim dnem sem spustila vse, ker mi je Nik pokazal, da je tak kot vsi ostali. Žal, razočaral me je," je dejala Aneta. V šali je sicer Niku navrgla, da ne bo več dobil za seksat in bo moral prositi Ksenijo.

Nik je bil potrt zaradi spora in predvsem zaradi Joela, saj mu je ta skušal dopovedati, da bi se moral zavoljo zmage malo odmakniti od Anete. "Tako pač je – s kom se družiš, za takšnega veljaš tudi sam, slaba luč pade nate," mu je svetoval in dodal, da so porotniki prepričani, da je glasovati zanj enako kot glasovati za Aneto.

"Hudo mi je, pride teh 10 pajacev nazaj, zdaj je ona jezna name zaradi njih … ves čas sva bila skupaj, zdaj pa oni pridejo in naju skregajo. Ne vem, kako naj se še obnašam, komaj čakam, da grem domov," je tožil, a se je kmalu odločil, da se jim ne pusti.