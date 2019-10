Mihu so se ob pogledu na Toma cedile sline

Miha Kavčičin Denis Toplak, ki sta v resničnostni šov Kmetija prišla kot glasnika stricev iz ozadja, sta občudovala fizično pripravljenost Toma Zupana in njegovo potetovirano telo. Medtem ko je Denis ocenjeval, da ima Tom velik potencial, da pride v veliki finale šova, so Mihu po glavi rojile povsem druge misli.