Mikič (neuspešno) našteje 5 dobrih stvari o Timu

Kako bo na Tima vplival Nušin odhod s Kmetije? Bo uresničil obljubljeno maščevanje nad člani družine, ki so poskrbeli, da se je njuna kmečka romanca končala? Izpadli Igor Mikič razkrije svoje najljubše štiri tekmovalce, poskusi našteti pet dobrih stvari o Timu, razjasni pojem "šmeks" in Alenu pobarva nohte.

Kljub Timovim naporom je ta teden v areni pristala njegova Nuša, ki v boju na moč proti Ines ni imela veliko možnosti. Velika romanca t. i. piškotkov se je tako končala, razočarani Tim pa je Tamari obljubil maščevanje. "Mislim, da se zdaj obrača zgodba. Tim bo postal ekstremno bolj tekmovalen, njegov cilj je zmaga," je prepričan Matic in za naslednji teden napoveduje, da bomo gledali popolnoma drugega Tima.

Naši komentatorji Alen, Teja in Matic so se v tretji epizodi Cele štale dotaknili tudi zabavnih trenutkov na kmetiji, kot je bilo kronanje, ki so ga tekmovalci pripravili Marjani, in prebrisana poteza Tjaše, ki je z zvijačo nasprotno družino uspešno očrnila pred gospodarico Nado. "Ne bom rekel, da je goljufati prav, ampak to se mi je zdelo pa zabavno," se je navduševal Matic. "Tudi meni se je tako zdelo, po drugi strani sem si pa mislila, o, ti, lisica," se je nasmejala Teja.

Spletno pogovorno oddajo Kmetija: Cela štala lahko spremljate na 24ur.com vsak ponedeljek.

V Celo štalo je prispel tudi prvi gost. Izpadli tekmovalec Igor Mikič je razkril pravila, ki jih mora upoštevati vsak, ki bi si želel naziva šmeks ali alfa moški. "Pravi šmeks spoštuje svojo mamo, pravi šmeks vedno reče hvala in prosim, pravi šmeks je kulturen in pomaga ljudem v stiski," pove 37-letni Mikič in doda, da ima pravi šmeks pobrite roke in noge. Dlake po njegovem mnenju zadržujejo umazanijo in pot. "Veverica mora biti pobrita," smeje zatrjuje Mikič in s prstom pokaže na svoje pazduhe.

Alen Podlesnik in Igor Mikič thumbail FOTO: 24ur.com icon-expand