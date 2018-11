Prejšnji teden sta s Kmetije odšla Lara in Luka , ki sta s skupnimi močmi izbrala novo glavo druž ine in nekomu zadala kletev tedna. Glavo druž ine je izbral Luka in določil Franka , kletev pa je ta teden zadala Lara - namenila jo je Denisu , ki pa je kletev sprejel s slabo voljo.

'V tem primeru je bil najbolj idealen Denis'

In kaj na to pravi Lara? "Ni mi žal, da sem mu dala takšno kletev, ker dejansko je bilo v tistem tednu toliko dogajanja, da se nihče ni držal tega, kar so rekli. Miha in Denis sta rekla, da naj ne skrbim, da mi krijeta hrbet. Na koncu sta oba povedala, da gledata na svojo rit, kar nekako razumem, a naj mi potem v obraz ne govorita eno in za hrbtom drugo. Zavedam pa se, da je to šov. Žal mi je samo, da nisem zaščitila Miho in njega dala za glavo družine." Dodala je, da verjame, da se bo Denis ne glede na okoliščine izkazal in dokazal kot priden, delaven tekmovalec: "Ne glede na to, kako je moja kletev res kruta, verjamem, da se bo nekaj naučil in se dokazal kot vredu oseba, da ne bo delal drame in krega."

Predvsem pa je priznala, da se je takrat odločala iz čiste jeze, da je takoj po izpadu iz arene bila užaljena: "Moje dejanje je bilo iz čiste jeze. na nekoga sem hotla prevaliti krivdo. glede na to, da je bila ta odločitev sprejeta takoj po porazu v areni, sem iskala krivca. V tem primeru je bil najbolj idealen Denis, čeprav sem bila v resnici za poraz kriva sama."

Denis o pravilih Kmetije in kletvah

Čeprav je v oddaji deloval užaljeno, je Denis za 24ur.com povedal: "V pravilih je bilo, da naj bi kletev bila le ena stvar, jaz pa sem dobil kar tri skupaj in to so dovolili. Ona je mene obtožila, da sem jaz kriv, da je šla domov. Kasneje pa je itak videla, da to ni res in se mi je opravičila. Zdaj se normalno razumeva, ni zamer."