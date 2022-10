Monika po prihodu domov: Tisti nekdo me je čakal

Vajino slovo je bilo zelo čustveno. Ali ti je bilo v tistem trenutku težko, ker Majo puščaš samo v osjem gnezdu, kot se je izrazila sama?

To, da Majo puščam samo v osjem gnezdu, mi je bilo najhujše.

V zadnjem tednu so iz tebe kar bruhale kritike na račun tvojih sotekmovalcev. Pa so bili res tako nemogoči ali si si želela umika, pa to ni bilo mogoče?

Moj zadnji teden je bil katastrofalen, kot tudi moje izjave. V glavi sem imela kaos, na živce so mi šli vsi, še sama sebi. (smeh) Ker smo bili vsak v svojem kotu in taktizirali drug proti drugemu, seveda nekje poči in vsak mora dati te stvari iz sebe. Jaz sem jih na žalost na takšen način, da sem se pri reporterju 'spihala'. Ne bi rekla, da so bili nemogoči oni, nemogoča sem bila jaz.