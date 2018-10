'Na bruhanje mi gre, ko gledam te face lažnive!'

afektu obtožila Luko, da je on kriv za to. "Zgini stran! Če boš prišel sem, ti bom dala tak 'šamar'! Izgini mi spred oči!" je kričala. Luka ni razumel, zakaj se je spravila nanj, in dodal, da mu je hudo za konja, zanjo pa ne, "ker se ženska res ne zna obnašat". "Jezen sem nanjo, ker neko agresijo name za brezveze usmerja. Saj jo poznate, je čisto prf*****a. Mislim, da bo s konjem vse v redu, zanjo me pa res ne zanima. Zgleda, da bo treba najprej nudit pomoč njej, potem pa konju," je dejal. Vseeno se je trudil, da bi se Lara pomirila, ona pa mu je navrgla: "Tebi je pomembna samo tvoja rit, da ne izpadeš. Lahko bi malo razmišljal, glave nimaš zato, da je lepa … čeprav tvoja ni najlepša."

Tudi drugi so se strinjali, da ni Luka nikakor kriv, vseeno pa so razumeli tudi Laro, da je v šoku, saj vsi vedo, koliko ji konj pomeni. "Če je vedela, da je konj v nevarnosti, zakaj ga ni pa ona privezala? Včeraj je rekla, da ni prav, da je osel na kratki špagi, so ga dali na dolgo in evo, poškodba. A je prav, da njen konj ves čas osla brca? Zdaj je pa vlka pi****ja, ampak ne moreš se na enega človeka spravit in ga okrivit," je neposreden Denis.