Na Kmetiji obžaluje le eno stvar!

Po porazu v areni je Simona odšla domov in najprej objela svoja dva otroka, ki ju je zelo pogrešala.

36-letna Simona Nagy iz Lendave je po poklicu prodajalka in mati dveh otrok, ki ju je najbolj pogrešala na Kmetiji. Pravi, da se je prijavila zaradi izkušnje, saj je doslej gledala vse slovenske resničnostne šove. Prostovoljna gasilka, ki je v areni izgubila dvoboj proti sotekmovalki Tjaši, nam je v prvem intervjuju po odhodu s Kmetije zaupala menenje o sotekmovalcih, o tem, kaj je šlo narobe v dvoboju, o solzah in o tem, kaj jo je najbolj motilo na kmetiji.

Kako si se imela na Kmetiji?

Bila je čudovita izkušnja v mojem življenju, za katero sem zelo hvaležna. Nekaj drugačnega, nekaj novega, nekaj posebnega, kar pa najbolj šteje, sem dobila nove prijatelje, ob katerih se lahko nasmejem in mi je lepo.

Kako bi komentirala dvoboj, ki si ga zapustila kot poraženka?

Kot poraženka? (smeh) Sama res ne gledam na to, kot da sem zapustila dvoboj poražena. Čeprav sem dvoboj izgubila, sem ga izgubila z osebo, ki je v mojem pogledu čudovita in sem ji v tistem trenutku privoščila zmago, tako da sem na nek način čutila tudi notranjo zadovoljstvo in ja, priznam, na nek način tudi »zmago«.

Tjaša je povedala, da si je za areno izbrala osebo, za katero ve, da jo lahko 100-odstotno premaga. Komentar?

Tisti dan je bila sreča na njeni strani. Sama spoštljivo sprejmem poraz.

Ti je žal, da si morala kmetijo zapustiti skoraj na polovici?

Ravno nasprotno, srečna sem, da sem lahko toliko časa preživela na kmetiji in s sotekmovalci doživljala vzpone in padce.

Kaj je bilo na Kmetiji najtežje?

Komarji!

Kako bi komentirala svoje sotekmovalce?

Z vsakim sotekmovalcem sem se odlično ujela, zato lahko mirno rečem, da je vsak od njih v meni pustil čudovit pečat.