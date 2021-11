Na Kmetiji tokrat od veselja do jeze in joka

Naloga je (sicer počasi) napredovala, a nekateri je niso jemali resno. Ginu in Tilnu se je zdela preprosta in bila sta prepričana, da bosta kmalu zaključila z delom - a so na posestvo prispeli Tilnovi domači in namesto dela je zavladalo veselo vzdušje. Harmonika, ples, Tilen na tubi … dober žur je bil zagotovljen. Zabavali so se prav vsi tekmovalci. Tilen je domačim razkazal posestvo in mama je kar prekipevala od navdušenja. Franc pa ni izgubljal časa – Tilnove prijatelje je povabil, naj pomagajo delati.

Franc je jutro začel tako kot običajno – delovno. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO , ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled . Karin je povedala, da svoji novi vlogi vidi prednosti, a vseeno precejšnje breme, saj se zaveda, da je treba opraviti nalogo. Kot je še dodala, ji je Majda rahlo premešala karte, ker ne more več iskati namiga, ki bi jo lahko privedel do finala. Pred sabo ima trenutno en cilj – opraviti nalogo z odliko. Z družino so pripravili jedilnik za goste. Na jedilniku ne bodo manjkali zelje, bučna juha …

Ko je Franc ves navdušen odšel na pijačo, so mu ponagajali. Premaknili so kol, ki so ga pred tem pomagali zakopati in Franc ob razkritju, da so se ponorčevali, ni šparal jezika …

Tjaši se dozdeva, da bo druga dvobojevalka ona – in se ne moti. Na drugi strani posestva so se namreč že dogovarjali, kako v areno poslati Tjašo. Gino na to pravi: "Če dajo naju s Tjašo v dvoboj, zmagajo s tem, da eden od naju gre domov, izgubijo pa s tem, da eden od naju dobi imuniteto s tem, da bo glava družine in pride do finalnega tedna."

Romana in Nina sta ugotavljali, da je Tjaša užaljena, ker so v dvoboj poslali prav Gina. Nina je Romani osvežila spomin na to, da se tudi na njena čustva Gino in Tjaša nista ravno požvižgala, ko sta jo poslala v areno.

Gina so obiskali brat, prijatelj, mama in oče.

Popoldne novi obiski

Vrata posestva so se odprla in prišli so Ginovo bližnji. "Mislim, da se je Gino zredil," so bile prve besede njegovega prijatelja, ki je prišel z Ginovim bratom, mamo in očetom. Prva se je vsem predstavila Tjaša in pri Ginovi mami tako pustila dober vtis. Člani družino so medtem ugotavljali, komu v družini je Gino sploh podoben …

Na posestvo je medtem prispel trgovec in trgovanja sta se tokrat lotila Tilen in Karin. Trgovca sta najprej 'podkupila' s pecivom – v zameno sta dobila prte za lepo dekoracijo, nabrala sta razne vrste mesa in druge dobrote, da bodo lahko pripravili primerno pogostitev za goste.

Hitela sta skriti vino, da ga Franc ne bi popil.

Gino je razkril, zakaj si želi zmage

Gino je svojim bližnjim razkril, da je prvi dvobojevalec in da je zelo verjetno, da bo na drugi strani Tjaša. Povedal je, da se bo boril in dal vse od sebe. "50 tisoč bi mi res veliko pomenilo. Kot družina nikoli nismo imeli ful denarja. Spomnim se, ko sem bil mali, smo dostikrat komaj prišli čez mesec," je razkril Gino.