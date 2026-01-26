Na Kmetijo vstopajo še La Toya, Carmen in Igor!

Ne zamudite nove sezone Kmetije, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00.

Vrača se nepozabna La Toya Lopez, ki je v Kmetiji slavnih pustila močan pečat, znova prihaja tudi vedno samosvoj in karizmatičen Igor Mikič, petke pa bo za gojzarje zamenjala Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški. Kako se bodo znašli v strogi kmečki realnosti, komu bodo stopili na žulj in ali imajo morda na Kmetiji tudi posebno nalogo? Odgovori prihajajo že v prvi oddaji, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00.

Igor Mikič

Igor Mikič FOTO: POP TV

"Glej me z očmi. Smej se mi z usti. Vzljubi me s srcem," pravi Igor, ki se na Kmetijo vrača z željo, da pokaže, kako časten in plemenit je poklic kmeta. 38-letnik se opisuje kot delaven, iskren in čustven moški, ki mu ni nič izpod časti, zelo resno pa jemlje pravičnost ter medsebojno spoštovanje. Njegov moto je jasen: brez dela ni jela. Močan je tako fizično kot psihično, šport pa je stalnica njegovega življenja – prav to mu daje samozavest, predvsem v areni. Po karakterju je najbolj podoben "pujsu, ker je njegova najljubša barva roza, je vedno vesel in ker rije v probleme". Če zmaga, želi nagrado vložiti v ustvarjanje nove glasbe, potovanja in prihodnost. A zanj bo prava zmaga predvsem spoštovanje sotekmovalcev in dokaz, da se poštenost na koncu izplača.

La Toya Lopez

La Toya Lopez FOTO: POP TV

Le kdo se ne spomni La Toye? Njen nastop v Kmetiji slavnih še vedno odmeva, 43-letnica iz Nove Gorice pa se na Kmetijo vrača zaradi osebnega izziva. Sebe vidi kot sposobno, praktično in prilagodljivo žensko, ki se zna znajti tudi v povsem neznanem okolju. Ni izrazita strateginja niti konfliktna oseba – raje si mesto v skupini izbori z delom, sodelovanjem in mirnim pristopom. Katero kmečko orodje bi bila? "Vedro za zalivanje, saj imam rada rože in skrbim za detajle." Najbolj bo pogrešala svojega psa Amorja in vsakodnevno kofetkanje. Če zmaga, pravi, da bo nagrado porabila premišljeno, saj ima navado vse, česar se loti, tudi pripeljati do konca.

Carmen Osovnikar

Carmen Osovnikar FOTO: POP TV