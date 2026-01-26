Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Na Kmetijo vstopajo še La Toya, Carmen in Igor!

Ljubljana, 26. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Na Kmetijo vstopajo še La Toya, Carmen in Igor (1)

Gledalci Kmetije dobro vedo, da brez presenečenj ne gre. Eno vam razkrivamo že pred začetkom. Če ste mislili, da smo predstavili vse tekmovalce, ste se motili – na Kmetijo namreč vstopa še trojica, ki bo nedvomno popestrila letošnjo sezono.

Ne zamudite nove sezone Kmetije, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00. 

Vrača se nepozabna La Toya Lopez, ki je v Kmetiji slavnih pustila močan pečat, znova prihaja tudi vedno samosvoj in karizmatičen Igor Mikič, petke pa bo za gojzarje zamenjala Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški. Kako se bodo znašli v strogi kmečki realnosti, komu bodo stopili na žulj in ali imajo morda na Kmetiji tudi posebno nalogo? Odgovori prihajajo že v prvi oddaji, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00.

Igor Mikič

Igor Mikič
Igor Mikič
FOTO: POP TV

"Glej me z očmi. Smej se mi z usti. Vzljubi me s srcem," pravi Igor, ki se na Kmetijo vrača z željo, da pokaže, kako časten in plemenit je poklic kmeta. 38-letnik se opisuje kot delaven, iskren in čustven moški, ki mu ni nič izpod časti, zelo resno pa jemlje pravičnost ter medsebojno spoštovanje. Njegov moto je jasen: brez dela ni jela. Močan je tako fizično kot psihično, šport pa je stalnica njegovega življenja – prav to mu daje samozavest, predvsem v areni. Po karakterju je najbolj podoben "pujsu, ker je njegova najljubša barva roza, je vedno vesel in ker rije v probleme". Če zmaga, želi nagrado vložiti v ustvarjanje nove glasbe, potovanja in prihodnost. A zanj bo prava zmaga predvsem spoštovanje sotekmovalcev in dokaz, da se poštenost na koncu izplača.

La Toya Lopez

La Toya Lopez
La Toya Lopez
FOTO: POP TV

Le kdo se ne spomni La Toye? Njen nastop v Kmetiji slavnih še vedno odmeva, 43-letnica iz Nove Gorice pa se na Kmetijo vrača zaradi osebnega izziva. Sebe vidi kot sposobno, praktično in prilagodljivo žensko, ki se zna znajti tudi v povsem neznanem okolju. Ni izrazita strateginja niti konfliktna oseba – raje si mesto v skupini izbori z delom, sodelovanjem in mirnim pristopom. Katero kmečko orodje bi bila? "Vedro za zalivanje, saj imam rada rože in skrbim za detajle." Najbolj bo pogrešala svojega psa Amorja in vsakodnevno kofetkanje. Če zmaga, pravi, da bo nagrado porabila premišljeno, saj ima navado vse, česar se loti, tudi pripeljati do konca.

Carmen Osovnikar

Carmen Osovnikar
Carmen Osovnikar
FOTO: POP TV

Carmen je 43-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki na Kmetijo ne prihaja po zmago, temveč želi dokazati "da lahko tudi diva kida gnoj". Čeprav jo mnogi dojemajo kot vzvišeno in nedostopno, poudarja, da je v resnici zelo srčna, prijazna ter močno navezana tako na ljudi kot na živali. Ima že izkušnje z resničnostnimi šovi, zato je psihično dobro pripravljena in se konfliktov ne boji. Priznava pa, da reagira hitro, neposredno in brez olepševanja. Katera žival ji je najbolj podobna? "Kokoška – ker ne znam biti pri miru, imam vedno veliko obveznosti in skačem od opravka do opravka." Najbolj bo pogrešala toplo vodo, mamo in svojega psa Guccija, a kljub zdravstvenim izzivom obljublja, da bo za svojo družino na kmetiji dala vse od sebe.

kmetija la toya igor mikić carmen osovnikar

La Toya Lopez

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
cekin
Portal
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
moskisvet
Portal
Igralka iz serije Botri pobegnila z možem
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469