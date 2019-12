Na posestvo prihajata ženin in nevesta

Rene Šantić je po vztrajnem iskanju vendarle našel sporočilo, s katerim si bo dobra dva tedna pred velikom finalom šova dobesedno rešil kožo. Na izboru drugega dvobojevalca bo namreč dobil največ kamenčkov, a bodo ti glasovi neveljavni. Vprašanje je samo, kateremu izmed tekmovalcev jih bo podelil? Ali bosta to JaninTilen Klobasa. Jan se bo namreč zaradi Renejeve poteze precej razburjal: "Hinavec, lažnivec ... On se meni smili."