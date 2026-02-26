Na posestvu bo izbruhnil silovit prepir

V prvem dvoboju parov sta slavila hlapec Igor Mikič in dekla Aleksandra April . Družina bo med njima izbrala novo glavo družine prihodnjega tedna. Juš Čop se bo podal na misijo, poskušal bo prepričati čim več sotekmovalcev, naj glasujejo za Igorja, pri tem pa bodo računali na Carmen Osovnikar . Igor ji bo obljubil, da ji ne bo treba v hlev, če bo glava on. Igor: " Če jaz to prelomim, sem samemu sebi pljunil v obraz. "

Prav Juš bo Igorju poročal o dogajanju za mizo pred glasovanjem, ko bodo deževale kritike na njegov račun. Mark Baržić bo denimo izjavil: "Jaz sem ugotovil, da sem pod vplivom Igorja, šele ko sem se Carmen opravičil. On nosi to slabo energijo, ignoranco." Ne bo minilo veliko časa, ko bo Igor izbruhnil: "Daj, Franci, zdaj povej kaj meni v obraz! Ti je malo dolgčas v življenju? Če ima kdo kaj za povedati, naj pove zdaj!" Dejan: "Ne deri se na mene! Na mene se ne boš drl!"