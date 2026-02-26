Naslovnica
Kmetija

Na posestvu bo izbruhnil silovit prepir

Velenje, 26. 02. 2026 16.06 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci bodo med Igorjem Mikičem in Aleksandro April izbirali glavo družine prihodnjega tedna. Ko bodo Igorju prišle na ušesa kritike na njegov račun, pa bo na posestvu izbruhnil glasen prepir.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

V prvem dvoboju parov sta slavila hlapec Igor Mikič in dekla Aleksandra April. Družina bo med njima izbrala novo glavo družine prihodnjega tedna. Juš Čop se bo podal na misijo, poskušal bo prepričati čim več sotekmovalcev, naj glasujejo za Igorja, pri tem pa bodo računali na Carmen Osovnikar. Igor ji bo obljubil, da ji ne bo treba v hlev, če bo glava on. Igor: "Če jaz to prelomim, sem samemu sebi pljunil v obraz."

Ali bosta Carmen Osovnikar in Igor Mikič zakopala bojno sekiro?
Ali bosta Carmen Osovnikar in Igor Mikič zakopala bojno sekiro?
FOTO: POP TV

Prav Juš bo Igorju poročal o dogajanju za mizo pred glasovanjem, ko bodo deževale kritike na njegov račun. Mark Baržić bo denimo izjavil: "Jaz sem ugotovil, da sem pod vplivom Igorja, šele ko sem se Carmen opravičil. On nosi to slabo energijo, ignoranco." Ne bo minilo veliko časa, ko bo Igor izbruhnil: "Daj, Franci, zdaj povej kaj meni v obraz! Ti je malo dolgčas v življenju? Če ima kdo kaj za povedati, naj pove zdaj!" Dejan: "Ne deri se na mene! Na mene se ne boš drl!"

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 igor mikič

Igor po zmagi: Naj se ostali požrejo od zavisti

Misika1967
26. 02. 2026 17.18
Katastrofa,predlagam da se vsi kolektivmo uprejo ustrahovanju in psihicnem nasilju ter protestno zapustijo kmetijo.
+1
1 0
xxman.y
26. 02. 2026 16.51
A tega klovna Mikića se še niste naveličali?
+2
3 1
bibaleze
