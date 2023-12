Na posestvu je zaigrala harmonika, po licih so polzele solze

Gospodarica Nada družini tudi v polfinalnem tednu ni gledala skozi prste. Prav nasprotno, tekmovalcem je naložila eno najtežjih nalog doslej. Poleg tega, da morajo popraviti stare grehe in do konca prekopati vrt, morajo le-tega tudi pognojiti ter postaviti kopo.

Dela imajo torej več kot dovolj, a lopate so obmirovale, ko so na posestvo prišli najdražji Franca Rajšpa. Takrat je na posestvu zaigrala harmonika, po licih pa so polzele solze. Franc ganjeno: "Jaz sem vedel, da če pride moja družina na obisk, da bomo res vsi čustveni. Ti res zaigra srce, ko vidiš, da so drugi ponosni na tebe in te podpirajo, ti dajo dodatno motivacijo. Nekaj najlepšega." Ali bo tudi Nada takšne volje, ko bo prišla na posestvo, da bi preverila in ocenila tedensko nalogo?

