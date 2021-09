Na poti gostje, skrinjica je odklenjena, Anže pa vse bolj sumničav

Nov dan, novi glava družine – Jan. Svojo novo vlogo je sprejel povsem samozavestno, a Franc ni zdržal, brez da bi mu podelil nekaj napotkov. "Jaz imam svojo taktiko," je vztrajal Jan. " Vedno sem bil odločen v življenju in tudi če sem moral z glavo skozi zid, sem to dosegel." Franci mu je vseeno na vsakem koraku sledil in Janu narekoval, kaj naj počne. Jan je zbral družino za prvi uradni nagovor in pojasnil pravila. Družina ga je gledala, poslušala, a nekako Janu ni uspelo vzpostaviti avtoritete. " Itak smo vsi vajeni Franca … Mislim, da bo še veliko Franca spraševal," je ugotavljal Ambrož.

Gospodarica Nada je Janu predstavila turistično hišo, naloga, ki jo je zadala Janu in družini, pa je, naj hišo čim lepše počistijo, uredijo. " Že danes pridejo 4 gostje, zato morajo biti štiri postelje in od vsega tega boste dobili tudi oceno," je napovedala. A to še ni vse. Pokazala je še območje ob jezeru, kjer naj postavijo fitnes na prostem. "Nekaj sem si zamislila, a lahko naredite po svoje," je pustila proste roke. Izdelati morajo vsaj 5 naprav iz naravnih materialov. Tretji del tedenske naloge je bila še izdelava pralnice v obliki pralnega stroja. "Če bo dobro prenesel naloge, bo s pomočjo Francija naloga narejena," je prepričana gospodarica Nada, a v to dvomi. "Začel si je pisati komaj na koncu," je ugotavljala. Za konec je Jana opomnila še na eno nalogo, za katero bi moral poskrbeti že Franci, in sicer pobrati konjske fige po gozdu. A gospodarica Nada je prepričana, da Jan za to nalogo sploh ne ve in je kimal le iz vljudnosti.

Proti posestvu so krenili štirje obiskovalci: 20-letni Mattia Rutar , ki pravi, da živi po načelu, da je treba v življenju vse poskusiti in 31-letni Tadej "Jetski" Kolar , ki pravi, da je močen karakter ter dekleti, ki ju Slovenija pozna iz šova Sanjski moški. Trmasta 19-letnica Polona Kranjc in 32-letna Nina Radi , ki je napovedala, da bo z njo na Kmetiji vse prej kot dolgčas. "Res nimam sreče, sami blond okoli mene. Upam samo, da nista blondinki tudi v glavi," se je za glavo držal Mattia. Prepričani so, da točno vedo, zakaj prihajajo na posestvo, a gospodarica Nada ima z njimi drugačne načrte.

Jan ni bil tako sproščen. Gospodarica Nada mu ni naložila malo dela in odgovornosti. Člani družine so pozorno poslušali, kaj vse bodo morali v novem tednu opraviti in se po kratki predstavitvi že lotili dela. Dekleta so se lotila urejanja turistične kmetije, moški del družine pa izdelave fitnesa na prostem. Delal je tudi glava družine, saj je prepričan, da lahko dobro vodi le z zgledom.

"Če je kaj dobrega, potem je za tem moj brat. Brat me je naučil, da ne smeš popuščati v življenju. Brat se ni nikoli oziral, kaj je kdo rekel … Tako srce, kot ga je imel brat …" se je odprl. A Ambroževega brata ni več. Ob spominih nanj so mu po licih spolzele solze.

Ambrož je čakal, kaj se bo zgodilo. "Ni me strah imunitete, ampak da bi me drugi grdo gledali," je ugotavljal s solzami v očeh, saj se z drugimi dobro razume. "Mogoče pa je čas, da grem domov."

Medtem ko so člani družine hiteli z delom, so se gostje približevali posestvu in turistični kmetiji. Tik pred prihodom je zavladala panika. "Hitro! Daj, daj, daj!" je Jan priganjal. "Ajde, ženske, gostje so tu! Pohitite!" je napetost stopnjeval Jan. Norel je tudi Franc. "Jan pravi, da bejžte ven!" je kričal. "Cel dan so not, pa nič ni še narejeno, no! Če bi bil jaz glava družine, bi bilo vse narejeno."

Gostje so medtem pristali sredi pašnika in se tam ustalili. Dan se je prevesil v noč, gostov še vedno ni bilo. Ti so sredi pašnika zrli v nebo in gledali zvezdne utrinke.

Anže paranojičen: Je zadet? Pijan?

Anže na posestvu medtem ni mogel nehati razmišljati o skrivnostih. S člani družine je razpredal o skrivnostih in sumi že prav vsakogar. "Ne vem, ali je zadrogiran ali se dela .. ne razumem,« je ugotavljal Jan. "Anže ves čas nekaj filozofira. Je pijan? Se dela tako neumenga, da ga nihče ne razume? Ampak mislim, da je inteligenten človek, vsaj tako sem ga dojemal." Anže ni dal miru. Najbolj ga obremenjujeta Tjaša in Gino.