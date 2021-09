Na vidiku nova simpatija? Gino in Tjaša vedno več skupaj

Tjaša in Gino sta vedno več drug z drugim in zdi se, da ju nevidna energija vedno bolj vleče skupaj. Med njima je več kot očitno vzklila močna simpatija, čeprav naj bi Tjaša doma imela 'nekoga', kot je pojasnila v predstavitvi. Tudi Gino je povedal, da bi se med njima lahko brez težav zgodilo kaj več kot le prijateljstvo, če Tjaša ne bi bila v zvezi.

Po opravljeni nalogi sta se tekmovalca družila za jedilno mizo in se pogovarjala, Gino pa je Tjašo pa masiral po hrbtu, da bi se sprostila po opravljenem delu, poleg tega pa pravita, da sta se sproščala, ker je vzdušje napeto.

"Napeto vzdušje je, tako da se poskušamo sproščati," je Gino komentiral večerno dogajanje, ko sta se s Tjašo umaknila na samo, nato pa jo je masiral. Tjaša mu je dajala navodila, kako naj jo še masira, on pa ji je rekel, da čuti, da ima vozle. "Meni bi tudi prijala kakšna masažica, tako da upam, da mi bo vrnila masažo." Medtem so bili ostali ob ognju ter komentirali areno in dogajanje prvega tedna.