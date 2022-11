Na zabavi situacija ušla izpod nadzora, Anetine roke so bile povsod

Tekmovalci so uspešno opravili tedensko nalogo, in ker je bila gospodarica Nada zelo zadovoljna, jih je pošteno nagradila.

Družina se je pozabavala, alkohol pa je tekel v potokih. Nazdravljala je tudi Aneta in uresničili so se Tomovi strahovi: "Jaz sem se od prvega dneva bal, kaj bo, ko bo Aneta dobila za piti." In je dočakal tudi ta dan. Tom: "To je katastrofa od katastrofe. Ona se ne zna kontrolirati."