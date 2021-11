Načrt, ki si ga je zastavila Karin, se uresničuje

Pokazalo se bo, da je prav toliko taktik, kolikor je tekmovalcev. Nova glava družine je postala Karin, tako kot je predvidevala, naloga, ki ji jo je predala gospodarica Nada, pa je vse prej kot preprosta. Karin bo tudi dočakala obisk, ki ji bodo vlil nove energije.

Tekmovalci so se sproščali z igranjem družabnih iger, Romano pa je zanimalo, kdo bo nova glava družine. Vsak je imenoval svojega favorita, a predvidevajo, da je Majda izbrala ali Karin ali Tilna. Karin je povedala, da si tega ne želi, saj si želi v miru rešiti uganko, čeprav je v pretekli oddaji dejala, da bi bila vesela, če bi bila glava, saj bi si izborila še teden varnosti.

Polona in Nina sta očitno zgladili spor. Spontano se je napetost polegla in znova sta začeli komunicirati kot prej. Pogovarjali sta se o tem, komu zaupata in komu ne in koga bi izbrali za prvega dvobojevalca. Pridružila se jima je še Karin. Polona je povedala, da ji zaupa, ker se ji zdi najbolj iskrena in da si želi, da letos zmaga ženska in se je pripravljena potruditi, da pomečejo ven vse moške. Poleg tega ima pri Karin občutek, da kar se dogovorijo, dejansko drži.

Romana in Franc sta medtem govorila o Tjaši in njenem ravnanju. Romana se počuti 'nategnjeno', medtem ko tudi Francu ni bilo prav, da skače zgolj okrog Ginota. Kljub temu, da Tjašo vsi postrani gledajo, je prepričan, da njen klan ni več tako močen. Romani je zaupal, da bo kamen dal Tjaši.

Nova glava družine je … Polona je zbrala člane družine ob mizi in prebrala Majdino pismo. Majda je vsakemu namenila nekaj besed in za glavo družino določila Karin. Karin je bila nove vloge vesela – nenazadnje to pomeni, da bo vsaj še en teden varna pred areno. Člani družine so zdaj že ugotovili, da je nagrada za uspešno opravljeno nalogo v prejšnjem tednu ta, da bodo vsi dobili obiske bližnjih. Tjaša jih je že prejela, zdaj si svoje bližnje želijo videti še preostali. Nina je priznala, da je bilo vsem nelagodno, ko je Tjašo obiskal fant Emil, ki ga ni pričakoval nihče. Želi pa si, da bi njo obiskal Ambrož.

Nov teden, nova naloga Ob prihodu gospodarice Nade na spregled ni bilo nikogar. Po nekaj klicih je prišla Karin. Gospodarica Nada je napovedala, da na obisk prihajajo posebni gostje, ki bodo s seboj pripeljali 6 konj, odvijale pa se bodo konjeniške igre. Postreči jim morajo z dobro večerjo, gostje pa bodo tudi prespali na Kmetiji. Urediti jim morajo turistično kmetijo, prihodnji dan pa poskrbeti za primerno postrežbo. Za igre morajo postaviti poligon po načrtu, ki ga je gospodarica Nada predala Karin. Nasproti jezera v gozdu morajo urediti tudi privez za 6 konjev. Zvečer bo potekalo kovanje in urediti morajo tudi privez za kovanje. Poleg vsega morajo postaviti še prostor za metanje podkev. Polona in Nina sta se lotili urejanja turistične hiše. Najprej ju je zmedlo dejstvo, da v hiši niso več 4, temveč le 3 ležišča. Gostov naj bi bilo, kot je Karin napovedala, 6. Kako bosta zadevo uredili, še nista ugotovili. Franc je medtem meril vse potrebno za postavitev vseh potrebnih objektov. Najprej se je lotil privezov za konje v gozdu. Kdo naj gre v areno? Karin je Gina in Tilna povprašala, ali se strinjata, da bi bil ta teden moški dvoboj. Gino je predlagal igro 'kamen, škarje, list' – Tilen je izgubil in Gino je dejal, da upa, da bo Tilen držal besedo. Karin je nato pristopila še do Nine in Polone ter jima zaupala, da sta s Tjašo poskušala v dvoboj prepričati fanta. Dekleta so preigravala vse možne scenarije. Nina zaenkrat ve le eno – preprečiti želi, da bi v areni pristal Franc. Tjaša in Karin sta Romani dali vedeti, da imata dovolj njene neodločnosti. "Če želiš, da te vključimo, moraš kaj prispevati," je bila direktna Tjaša, Karin pa je dodala, da ima dovolj tega, da razmišlja za vse. Romana se ne želi nikomur podrediti – rada bi se le izognila dvoboju. Tjaša se sicer zaveda, da obstaja velika verjetnost, da v areno pošljejo njo.

Dobrodošli, obiski! Na posestvo so prišli obiski za Karin: sestra in prijateljici. Karin je vse člane družine poklicala v jedilnico in vsi skupaj so uživali v vseh dobrotah, ki so jih prinesle. Karin si je nabrala novih moči, preživela sproščeno popoldne. Obiska so se razveselili tudi preostali tekmovalci, saj so dekleta postregle s kupom slaščič in drugih dobrot. Tilna je malce zmedla Karinina sestra - zdi se mu namreč nadvse simpatična. Taktiziranju ni konca Romana je prvo priložnost, ki se ji je pokazala, izkoristila za pogovor s Francem. Skušala ga je pregovoriti, da bi njo določili za črno ovco, da bi se lahko maščevala bivšemu klanu. Franc je prepričan, da bi se lahko maščevala tudi s kamenčki.

Dan se je prevesil v večer in tema vseh pogovorov je bila večinoma enaka – kdo bi koga poslal v areno in za koga je čas, da odide domov. Le Polona je izkoristila čas za učenje. Očitno je, da si zdaj v dvoboj ne želi prav nihče. Dekleta imajo sicer načrt, da se znebijo vseh moških tekmovalcev, če pa že mora v areno katera od deklet, Karin želi, da bi to bila Tjaša. Tjaša in Gino sicer želita, da gre Franc v areno, proti njemu pa naj se bojuje Tilen, ki je izgubil 'kamen škarje in papir'. Nina bi raje v areni videla Gina; Nina, Karin in Polona Franca preprosto ne želijo poslati v areno. Načrtov je skoraj toliko, kot je tekmovalcev. Katerega bodo naposled le poslali v areno, bo znano prav kmalu, tako kot tudi, kdo bo črna ovca. Kar dva izmed tekmovalcev bosta dobila obiske, teh pa vsi ne bodo veseli …