Načrt novih zaveznikov se je uresničil, druga dvobojevalca sta Ivan in Denis

Maja je že drugič zapored našla kamenček s posebno močjo, izročila pa ga je Janu Zadravcu. Slednji ga je unovčil, da bi za nasprotnika dobil Denisa. Drugi dvobojevalec v Manjini družini pa je postal Ivan.

Skrivno srečanje novih zaveznikov V gozdu so se srečali člani nasprotnih družin, da bi se dogovorili o izboru drugih dvobojevalcev. To so bili Tom, Maja in Monika iz Manjine družine ter oba Jana iz Anetine. Dogovorili so se, da bodo izbrali Ivana in Denisa. Tom je povedal, da je čas za nove klane in nova zavezništva, sam je nameraval delati proti Aljažu. Pojasnil je, da je poskušal biti nevtralen, ker pa so ga stari zavezniki pustili na cedilu, nima več kaj izgubiti.

Maja je prava detektivka.

Maja že drugič najde kamenček, izroči ga Janu Zadravcu Aljaž se je trudil, da bi izdelal koš iz leskovih vej, kar ni bila lahka naloga. Trudil se je tudi Tom, da bi se izognil areni. Maja, Monika in oba Jana pa so se trudili z iskanjem kamenčka, a sprva neuspešno. Šli so tudi do šotora in ga preiskali, glavna detektivka pa je bila na koncu Maja. Kamenček je namenila Janu Zadravcu, z njim pa je lahko preprečil glasovanje enemu izmed članov družine. Je manipulator, ni manipulator ... Manji je prišlo na ušesa, da Tom manipulira z dekleti na posestvu. To je zaupala tudi Andrei, a je bila sama drugačnega mnenja. Tudi Andrea je bila prepričana, da Tom ni manipulator, saj je preveč sramežljiv. Tom je medtem pri ograji želel izvedeti od Anete, ali je kamenček dala njemu. Jasnega odgovora ni dobil, je pa kasneje Aneta povedala, da mu zameri obračanje po vetru, zavajanje in laži. Tom pa ji je naravnost povedal, da je sklenil nova zavezništva, saj je staro v njegovih očeh z glasovanjem razpadlo.

Andrea bi razvijala odnos s Tomom Andrea je povedala, da sta imela prejšnji večer s Tomom prijeten pogovor, za kar mu je bila hvaležna. Bila je umirjena, srečna in zadovoljna, želela je, da bi se njun odnos počasi razvijal naprej. Andrea: "Sva dogovorjena, da vse teče spontano in nenačrtovano. Si bova dala nekakšno priložnost, da bi razvila boljši odnos." Tom je povedal, da z Andreo ohranja lep odnos, ker mu pere oblačila, vedno kuha in ga razvaja z dodatnimi porcijami, in če jo prosi za kakšno stvar, je to takoj pripravljena storiti. Ni imel občutka, da bi se Andrea zaljubila vanj, če pa ga bo dobil, se bo z njo pogovoril.

Andrea je vedno bolj naklonjena Tomu.

Resnica na trgu Natalija je družini zbrala na trgu. Andrei se je zdelo, da so člani njene družine po novem povezani, Manja pa je pojasnila, da so dobili voljo do opravljanja tedenske naloge, takoj ko jim je načrt glede dvobojevalk splaval po vodi. Tom je povedal, da je dobil nož v hrbet, da Aljažu ne verjame, slednji pa je razkril, da so nekdanji izzivalci izgubili zaupanje vanj, saj z njimi ni komuniciral. Tom je Karin očital, da se ne spomni, da bi ga kdaj poklicala k ograji, vedno je klicala Aljaža. Aljaž pa je za konec povedal, da Karin še zaupa, glede Anete pa se ne zna opredeliti. Ivan postane drugi dvobojevalec Vsaka družina je nato izbrala svojega drugega dvobojevalca. Maja je kamenček namenila Ivanu, Ivan in Aljaž sta si kamenčka lahko samo zamenjala. Andrea je izbrala Ivana, Tom prav tako, saj je imel občutek, da ga lahko lažje premaga. Monika je kamenček vrgla Ivanu, Manja je pristavila še svojega. Ivan je tako postal drugi dvobojevalec.

Tom ima občutek, da bi Ivana lažje premagal.