Nadino navdušenje nad tekmovalci: Oni so prekosili sami sebe

Pred izborom drugega dvobojevalca so se tekmovalci znova sprli. Nik Triler je Tjaši očital, da se je želela znebiti konkurence, ona pa mu je vrnila, češ da je enako želel tudi sam. Nik pa je nadaljeval, češ da sta z Žigo prva prelomila obljubo in da se Tjaša vedno dela ubogo. Nik: " Moram reči, da je Tjaša dolgo časa nosila tole masko, zdaj je pa končno to padlo in sem vesel, da vsi vidijo, kakšna je ona lisica. " Tudi po glasovanju ji je očital, češ da prisega na vse po vrsti, njega pa vleče za nos.

Tekmovalci so hiteli s pripravami na kmečki sejem, te so potekale tudi v kuhinji pod budnim očesom Marjane Povše . Marjana je pohvalila Tamaro: " Moram reči, da sva se še bolj zbližali, kot sicer, in da je Tamara enkratna ženska. " Tim Novak pa se je resno lotil režije gledališke predstave, toda ni bil navdušen nad nezainteresiranostjo njegove igralske ekipe.

Največ kamenčkov za Tamaro

Žiga glasoval prvi, kamenček je namenil Tamari Talundžić. Marjana se mu je pridružila, Tamara je nato kamenček namenila Žigu z napovedjo, da bosta odslej vedno na tapeti on in Tjaša. Anja Malešič je glasovala za Tamaro, Tim, Stanislav Travnikar, Nik in Ines Dužič prav tako. Tudi Tjaša je izpolnila Marjanino željo. Tamara: "Mislim, da bo to zelo, zelo težka arena. Nekako čutiva z Marjano, da bo to grenko-sladko slovo, kar težko je."

Mrzlično iskanje

Po glasovanju sta se Tjaša in Žiga posvetila iskanju. Tekmovalec je pomislil na svinjak, a se Tjaši to ni zdelo logično. Kljub temu sta preiskala čisto vse in po Tjašinih pričakovanjih nista našla ničesar. Njun naslednji cilj je bil ribnik, kar je Žiga nameraval izvesti med predstavo.

'Oni so prekosili sami sebe'

Gospodarica Nada je imela pred kmečkim sejmom tremo: "Srce mi kar precej razbija." Upala je, da je tekmovalci ne bodo razočarali. Njeni prijatelji so poskrbeli za veličasten prihod s konji, harmoniko in pesmijo. Na sejmu so lahko kupili olje, domače sladke dobrote, ocvirke, mast, mila in lončene izdelke. Tekmovalci so se morali dobro odrezati v vlogah prodajalcev, saj so bili obiskovalci zahtevni. Zahteven je bil tudi Tim, ki je bil pred začetkom predstave 'Bajka o kmetiji in njen jezni gospodar' na trnih. A so se obiskovalci dodobra nasmejali, družina jim je lepo popestrila popoldan. Nada pa je priznala, da so jo raznežili: "Oni so prekosili sami sebe. Zaslužili so si oskarja." A je dodala, da jim bo svojo odločitev povedala naslednji dan.