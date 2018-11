"Najbolj me je zabaval Sabinin nizek IQ"

Kako bi komentiral dvoboj, ki si ga zapustil kot poraženec? Dvoboj je bil zanimiv, čeprav je zame arena najbo lj stresno dejanje v konceptu šova Kmetija. Igre so bile leto s res dinamične, predvsem pa pravične, kar pa je bistvo dvobojev. Všeč mi je bil ta občutek, da so možnosti za zmago razdeljene na polovico, ne glede na nasprotnika. Žal mi je, da sreč a ni bila na moji strani. Očitno nisem ravno najbo lj spreten pod pritiskom. Škoda, da s Tjašo nisva tekmovala v petju. V tem primeru bi zagotovo zmagal.

Kako si se imel na Kmetiji? Na Kmetiji sem neizmerno užival, saj sem tokrat stvari vzel malo drugače, veliko bolj sproščeno. Tudi samo dejstvo, da sem bil v šov povabljen je naredilo neko drugačno klimo. Biti del projekta, ki ga izvaja nadvse profesionalna ekipa je pravo zadovoljstvo. Počaščen sem, da sem lahko gledalke in gledalce zabav al leto šnjo jese n na naši najbo ljši komercialni televiziji. To, da sem si programsko shemo delil z Darjo Zgonc pa si res štejem v čast.

Kaj je šlo narobe, da nisi zmagal?

Narobe ni šlo nič, ker očitno je že moralo biti tako. Mislim pa, da sem svoje roke tekom tedenskih nalog preveč izmučil, kar mi je škodovalo pri drugi igri. Pleskanje, nakladanje sena, okopavanje, nalaganje v silos. Vsa ta opravila so izmučila moje ne preveč krepke roke in to se je poznalo tudi v areni. Mislim, da je bila tukaj Tjaša v prednosti, ker se ni ravno ubijala za tedenske naloge.

Si kaj jezen sam nase, ker si šel v napačno smer?

Razočaran bolj kot jezen. Sicer pa, kdo ne bi bil. Še vedno ne vem, kako se je to sploh zgodilo. Važno, da se na koncu nisem popolnoma zapletel v tisto vrv in sem našel pravo smer, četudi me je ta odpeljala domov.

Kako gledaš na to, da te je v dvoboju premagala ženska?

Mislil sem, da mi bo lažje premagati žensko, pa sem sam sebe peljal na tanek led. Glede izbire nisem prav nič razočaran. Mi je veliko lepše, da me je domov poslala ženska. Samo, da to ni bila Sabina pa sem srečen. Njej res ne bi privoščil tega užitka.

TI je žal, da si šel domov le nekaj tednov pred koncem šova?

Letošnja Kmetija je dolga 11 tednov, 7 tednov sem zdržal kot tekmovalec in zame osebno je to super dosežek. Glede na to, da sem bil lahka tarča sem vesel, da sem dober del igre preživel v gozdu. Verjetno bi drugače igro zapustil že prej.

Kaj je bilo na Kmetiji najtežje?

Najbolj mučne so mi bile nominacije in dejstvo, da te slej kot prej čaka arena. Vsa ta taktiziranja, špekuliranja in lobiranja. Najtežji mi je bil teden, ko me je obiskala Salome. Takrat je bil dvoboj parov, z Laro sva skrhala zavezništvo v igri, bil se na tapeti za odstrel, premalo sem spal in garal za tedensko nalogo.

Kako bi komentiral sotekmovalce?

Ker mi veliko pomeni, da je projekt, v katerem sodelujem, uspešen, me je precej skrbelo, kdo bodo moji sotrpini. Bil sem pozitivno presenečen nad izborom, saj smo vsi precej zabavni in posebni. Vsak je prispeval svojo začimbo in skupaj smo skuhali prav posebno “čorbo”. Važno je, da nas gledalci radi gledajo in da marsikomu polepšamo večer.

Kdo ti je bil najljubši in kdo najmanj? Zakaj?

Že, ko smo se ponovno videli na poti na posestvo sem vedel, da bomo super sodelovali. Z Laro in Denisom smo se res lepo ujeli in nad obema sem pozitivno presenečen. Veliko sta naredila na sebi v obdobju štirih let. Oba sta nekako dozorela in mislim, da se to vidi tudi v oddajah. Res sem ponosen na njiju. Najmanj mi je pri srcu Sabina, ki me je razočarala z nivojem izražanja in svojim hinavskim karakterjem. Zelo dvolična oseba. Edino, kar me pri njej zabava je nizek IQ: "Res fastantično!"

Kdo je največji igralec po tvojem mnenju?

Sabina in Aneta. Se mi zdi, da sta obe kar podobni. No, Aneta je precej bolj pametna in to se opazi tudi pri njeni igri.

Slovenija ti je hvaležna, ker si "slekel" Franka, ko si ga imel za modela za risanje. Komentar?

Draga Slovenija, upam, da mi postaviš spomenik v zahvalo. Mislim, da si ga zaslužim. Franko je bil pravi “eye-candy” letošnje Kmetije, zato enostavno ni bilo druge, kot da poskrbim, da gledalke dobijo svojo dozo sladkorja.