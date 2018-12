Najboljši trenutki Kmetije: 'sabinizmi', smeh in mišice

Sodobni kmetje so pridno delali – padli sta le dve tedenski nalogi – a je bil vseeno čas tudi za zabavo. In petje. Veliko petja. Pripravili smo vam izbor najbolj zabavnih trenutkov letošnje Kmetije. V tednu, ko se ogrevamo pred finalom, podoživite najbolj zabavne trenutke na posestvu.

Ne, niso se samo kregali in delali, sodobni kmetje so se tudi veliko zabavali in presmejali, sploh pa s svojimi prebliski in razigranostjo nasmejali gledalce. Sabina, samooklicana "kraljica Kmetije 2018", je s svojim zabavnimi skovankami, poskusi učenja tujih jezikov in predvsem neposrednostjo poskrbela za nepozabne #sabinizme.

Veliko so prepevali, Katjuša pa je postala prava himna letošnje Kmetije. Čeprav so kmetje sestavili pravo himno, a z njo, milo rečeno, Nade niso najbolj prepričali.

S trdim delom so si večkrat prislužili tudi nagrado in se sprostili, zabavali, plesali in nasploh dali duška. Zjutraj pa ugotavljali, kaj se je zgodilo z delfinom in ali je morda kdo v kopalnico spustil prašiče.

Ne samo jokali, tudi smejali so se veliko, predvsem pa nasmejali nas, gledalce.

Fantje so vneto razkazovali mišice. Tiste "fitnes mišice, ne od dela", kot jih je označila Ksenija.

In poleg vsega drugega so si pridno jemali čas za telovadbo, jogo in meditacijo. Nekateri so bili nad tem bolj, drugi pa nekoliko manj navdušeni. "Če hočete imeti jogo, vstajajte uro prej! Tačas, ko imate to jogo, bi lahko bilo delo že narejeno!" se je jezil Franc, Sabino pa je bolj skrbelo, da na televiziji njena zadnjica ne bi bila "videti kot Ferguson".

Bilo je polno vsega, le nekaj so soglasno pogrešali: 'mesek'! Najbolj Alex, pa tako zelo se je razveselil polnega hladilnika ob prihodu na posestvo … Veselje je bilo res kratko.

Ostal je le še odgovor na najpomembnejše vprašanje: kdo bo zmagovalec Kmetije? To bomo videli v soboto, 15. decembra, ob 20. uri, ko bofinale potekal v ŽIVO. Še prej pa imate možnost, da se s finalisti srečate na treh dogodkih: 10. decembra ob 17.00 v trgovini Jager Center Celje 12. decembra ob 17.00 v trgovini Jager Center Melje Maribor 14. decembra ob 17.00 v trgovini Jager Center Velenje