Najslajši poljubčki za slavljenca Stanislava

Tekmovalci so se resnično potrudili in Stanislavu Travnikarju pripravili lepo rojstnodnevno presenečenje, toda tisto najslajše ga je še čakalo. Prav na njegov 40. rojstni dan so na posestvo prišli njegovi najdražji, obisk pa so naznanili veseli zvoki harmonike in pesem. Tekmovalec je povedal, da ne more opisati svojih čustev, ko je zagledal ljube obraze, med njimi svojega sina Luko . Tako dolgo še ni bil ločen od njih, kar je bilo zanj zelo težko, a je bil hkrati vesel, da je dočakal ta poseben trenutek na posestvu.

Stanislavovi najdražji so dokazali, kako delavni ljudje so, in so se takoj lotili pospravljanja. Za delo je poprijel celo njegov sin, ki želi tudi doma vse početi skupaj z očetom. Njegova partnerka Mateja pa je navdušila s svojo komunikativnostjo in sproščenostjo, tudi po tem, ko si jo je Nik Triler privoščil, češ da Stanislav spi poleg Tjaše Vrečič. Mateja: "Se mi zdi, da je na kmetiji tako fino, da bo naslednje leto Stane pazil Luko in bom jaz šla na kmetijo." Slovo je bilo polno toplih objemov in poljubčkov, ki so Stanislavu napolnili srce, obenem pa vlili veliko motivacije za boj v finalnem tednu.

Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.