'Najtežje je bilo gledati ene in iste obraze!'

31-letni Luka iz Ljubljane, zdravstveni tehnik in oče dveh otrok, je v pogovoru po odhodu iz Kmetije spregovoril o sotekmovalcih, o tem, kaj ga je motilo in kaj najbolj obžaluje.

Kej je šlo narobe, da sta zmagala Franko in Aneta? Ne bi rekel, da nama je šlo kaj narobe. Mislim, da sta imela Franko in Aneta pač več sreče kot midva. Sreča je bila na njuni strani.

Kako bi komentiral dvoboj, ki sta ga z Laro zapustila kot poraženca? Igra je bila res zanimiva, zato samo pohvale produkciji. Z Laro sva dobro začela in prišla v vodstvo, imela sva lepo prednost, potem pa je Lari padla žogica in pri tem izgubila kar nekaj časa, tako da Franka nisem mogel več ujeti. Mislim, da sva z Laro dala svoj maksimum.

Kako bi torej komentiral sotekmovalce?

Različni karakterji in spletke, saj so nekateri za zmago pripravljeni narediti prav vse, ampak res prav vse!

Kdo ti je bil najljubši in kdo najmanj? Zakaj?

Najbolj sem se ujel s Frankom, ker sva postala dobra prijatelja in imava zelo podobna karakterja. Najmanj pa Aneta in Anna, saj je njuna taktična igra bila tako moteča, da se nikakor nisem mogel ujeti z njima.

Kdo je največji igralec po tvojem mnenju?

Definitivno Aneta! Za zmago je pripravljena narediti prav vse.

Te je prihod Povratnikov kaj presenetil? Si sumil kaj, da se bo nekaj takega zgodilo?

Ja, seveda sem bil šokiran. Smo pa že od samega začetka sumili, da se nam bo kdo pridružil.

S kom od sotekmovalcev še slišiš, vidiš, družiš tudi po šovu?

Z Joelom, Denisom, Ksenijo, Laro in Mihom, takrat ko se najde čas popijemo kakšno kavico. (smeh)

Bi si upal napovedati morebitnega zmagovalca Kmetije?

Franko.

Kaj misliš, da je šlo narobe v tvoji taktiki, da si izpadel?

To, da se v boj nisem moral podati sam, saj sem se moral boriti v paru, kar pa pomeni, da se je morala moč in spretnost kazati pri obeh in ni bila odvisna samo od mene.

To je bila zate prva Kmetija. Si se kaj posebej pripravljal na šov, pred začetkom? In zakaj si se prijavil v šov?

Ja, zame je bila prva Kmetija in mi ni žal, da sem se prijavil. Na šov se nisem pripravljal, ampak sem samo šel. Prijavil sem se pa zato, ker sem sanjal, da sem v resničnostnem šovu. In evo me res. (smeh)

Kaj te je najbolj zmotilo v šovu?

Laži, hinavščina in neiskrenost sotekmovalcev.

Zdaj, ko je zate konec šova, kaj sledi? Tvoji načrti za naprej?

Najprej definitivno nadoknadit zamujeni čas z družino, potem pa ostale stvari. Predvsem pa čim bolje izkoristit prepoznavnost.