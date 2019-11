‘Namesto, da bi imeli zajtrk na mizi, imate rajši tobak v rokah! Mene je sram!’

Potem ko so tekmovalci uspešno opravili tedensko nalogo in se razveselili sladke nagrade, je na posestvu znova počilo zaradi tobaka. Že večkrat videno in slišano je sodu izbilo dno, Rene Šantić in Sara Rutar pa sta se čudila prerekanju, ki bi lahko bilo voda na njun mlin.

Marjana iz hleva v kuhinjo Tilen in Luka sta delala pozno v noč, da bi dokončali tedensko nalogo. Rene: "Bilo bi mi v ponos, da se spet opravi naloga, v mojem mandatu." Marjana pa se je pritoževala, ker je zjutraj že poskrbela za živali, nato pa je morala pripraviti še zajtrk, saj se je Sara umaknila iz kuhinje. Prva dvobojevalka je tekmovalcem še dodatno ponagajala in skrila kvas, da ne bodo mogli speči kruha.

Marjana išče kvas, ki ga je skrila Sara FOTO: POP TV

‘Ker si totalno skorporirana’ Adrijana je razburila Reneja z očitki glede nedela in izogibanja dvoboju. Rene: "Ker vem, kdo ti pumpa glavo. Če se ne znaš na svoje noge postaviti, pa biti samosvoja, pa razmišljati s svojo glavo, potem se sploh, prosim, ne pogovarjaj z mano, ker si totalno skorporirana." Žal mu je bilo, ker ji je v težkih trenutkih nudil oporo, in jo odvrnil od predaje.

Rene se huduje na Adrijano FOTO: POP TV

Gospodarica navdušena, zasluge pripiše Reneju Gospodarica Nada je bila navdušena nad tem, kako so tekmovalci vrt pripravili na zimo. Medtem ko so hiteli z barvanjem, jo je glava družine poskušal zadržati s klepetom in kavico. Ko je zagledala zaprto kuhinjo, je bila še bolj navdušena, Reneja je celo vprašala, če so imeli na posestvu delavca. Nada: "Rene je tisti, ki nosi največje zasluge, in tukaj ni debate." Ob tej Nadini izjavi so se tekmovalci samo nasmihali, iskreno veselje je zavladalo, ko so slišali, da je naloga opravljena.

Nada je bila navdušena FOTO: POP TV

‘Gremo, banda!’ Tekmovalci so popadali v postelje, Marjana pa si je nadela sončna očala in klobuk glave družine ter prišla v rdečo sobo in kričala: "Kaj je zdaj? Gremo, banda! Gremo, naredimo veselico." Tilen ji je rekel, naj gre po tablete, a je šla raje plesat po posestvu.

Žurerka Marjana FOTO: POP TV

‘Pusti, naj se pokoljejo’ Luka je po Alyinem odhodu spraševal Adrijano, kam je izginila polovica tobaka. Adrijana: "Mene ne sprašuj. Jaz nimam pojma." Prisegla je na mamo, brata in na otroke, da ga ni vzela. Rene in Sara sta poslušala prepir in se čudila. Rene: "Pusti, naj se pokoljejo … To je dobro." Tilen je povzdignil glas, češ da so vsi kadilci prizadeti: "Namesto da bi imeli zajtrk na mizi, imate rajši tobak v rokah! Mene je sram!" Nato je glas povzdignila še Tanja, češ da sama potrebuje tobak, oni pa klobase, a jo je Jan spomnil, da tudi ona je meso, in da lahko sam preživi brez njega, ona pa ne more brez tobaka.

Tilen je izgubil živce FOTO: POP TV

‘Manj kot nas je, boljše bo’ Sara in Adrijana sta se lepo poslovili od sotekmovalcev, z izjemo Luke, Tilna in Jana. Rene si je želel Sarine vrnitve, Tanja pa je bila jasna: "Kar se mene tiče, ali ena ali pa druga. Ena naj gre domov. Čao. Manj, kot nas je, boljše bo." ‘Skoraj bi tri ljudi ubil’ Luka je razkril, da se po vseh velikih praznovanjih počuti osamljenega. Življenje se mu je spremenilo, ko je bil v devetem razredu osnovne šole. Nekega večera so s prijatelji popivali, nato pa so se šli peljat z avtom in se zaleteli. Luka: "Skoraj bi tri ljudi ubil." Če bi se to zgodilo, si ne bi mogel oprostiti do konca svojega življenja. Luka: "Jaz sem hotel že takrat, pa sem videl, da so bili vsi celi, pa sem se hotel ubiti." Po nesreči je njegova družina razpadla, ker njegova mama ni razumela očetovih prizadevanj, da bi rešil njihovo hišo. Luka, ki še vedno celi rane iz tistega obdobja, si je na posestvu želel le to, da bi objel njiju in brata. Zadovoljen bi bil, je dodal v solzah, že samo s skupnim kosilom. Svoje srce mu je zato odprl tudi sicer zadržani Tilen, ki je izgubil očeta. Pripovedoval je o zadnjem njegovem klicu, preden si je vzel življenje.

Objokani Luka FOTO: POP TV

Sarin cilj je postati glava družine Adrijana je v hiši v gozdu obujala spomine na čas, ko je bila tam skupaj z ostalimi odpadniki. Sarin cilj pa je bil prepričati jo, da jo v primeru poraza imenuje za glavo družine, a je njena nasprotnica napovedala, da se ne misli povezovati z njo, saj da v areni ni prostora za prijateljstvo. Prihodnjič bomo videli peklenski dvoboj v hudem nalivu, vse bolj peklensko pa bo tudi med Renejem in Janom.