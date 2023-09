'Namesto da nas vodi, se on skriva za mojih hrbtom'

Po tem, ko je gospodarica Nada glavama družin predala navodila za novo nalogo, je na posestvu zavladala popolna zmeda. Franc Rajšp je na trg poslal dva sotekmovalca, Kristijan Kozole pa je za glavnega pri nalogi določil Gregorja Fabricija in se je bolj posvetil taktiziranju.

Kmetija bo ta teden na sporedu izjemoma od ponedeljka do četrtka ob 21:10 uri ter v nedeljo ob 20. uri.

Zavezništvo proti Timu V novi sezoni Kmetije si bodo morale glave družin svoj klobuk priboriti in to je prejšnji teden uspelo Kristijanu Kozoletu, ki je v dvoboju premagal Tima Novaka. Kristijan je bil zelo zadovoljen, ker ga je družina kot novo glavo pričakala z aplavzom. Tim pa je bil razočaran: "Mislil sem, da bodo nevtralni." Novinar Kmečkega lista Luka Juren je situacijo komentiral: "Tim je dal vse od sebe in je priden, ampak tudi naiven. Ne zaveda se, kaj se dogaja za njegovim hrbtom ... To se tvori eno zavezništvo, ki ga bo, takoj, ko bo možnost, vrglo ven."

icon-expand Topla dobrodošlica za Kristijana Kozoleta. FOTO: POP TV

Selitev v hlev Druga glava prejšnjega tedna, Klara Vodopivec se je pritoževala, ko se je njena družina približevala hlevu, kamor so se morali preseliti zaradi poraza pri prvi tedenski nalogi. A je kasneje očitno spremenila mnenje: "Ta hlev je lep, urejen, pospravljen. Tako da, se že veselim." Alen Ploj pa je bil šokiran: "Vsa čast prejšnji družini, da je tukaj zdržala pet dni." To družino bo v drugem tednu vodil Franc Rajšp, ki si je klobuk priboril prav v dvoboju z Alenom.

Tim meni, da si je najbolj zaslužil nagrado Kristijanova družina se je ta dan razveselila nagrade – hladilnika in pečice. Dobili so tudi gajbico dobrot. Tim, ki je družino vodil do zmage, je povedal: "Ta nagrada pripada, se mi zdi, da najbolj meni. Zelo sem delal, mene je najbolj sonce opeklo. Jaz sem vedno prvi vstal od teh fantov." Odločil se je, da se bo umaknil in pustil, da se dokaže novi glava, ki ga je sicer opisal kot površnega in počasnega. Po njegovem mnenju si je prav Kristijan najmanj zaslužil klobuk glave družine, saj da je najmanj delal, in tudi prvi dan vodenja družine se je zbudil zadnji.

Klavdija čustvena na svoj rojstni dan Klavdija Bertalanič je na svoj rojstni dan veliko jokala. Prvič zato, ker je pogrešala sina Tiana, drugič pa zato, ker jo je presenetila družina iz hiše. Kristijan je zaigral na harmoniko, vsi so ji zapeli in ji voščili. Klavdija: "Magično jutro." Opazila pa je, da se jim Mateja Šereg ni pridružila. Domen nova črna ovca v družini Družina v hlevu je dobila novo črno ovco in to je bil Domen Ofak, ki bo morda naslednji na tapeti. Žan Simonič in Marcel Verbič sta v pogovoru razkrila, da sta si on in Klara v laseh in nihče izmed njiju ne popušča. Klara je bila mnenja, da se Domen pretvarja in da ga nihče ni lepo sprejel. Težava je bila tudi v njegovem karakterju, saj je pretirano vzkipljiv. Sara Bajec: "On je stisnil rep med noge, ko je videl, da smo ga punce spregledale."

icon-expand Glavi družin, Kristijan Kozole in Franc Rajšp FOTO: POP TV

Posebna naloga, družini morata sodelovati Člani obeh družin so se čudili pošiljki lesa, ki je prispela na posestvo še pred Nadinim prihodom. Gospodarica je naznanila, da bodo morali v tem tednu pokazati, ali znajo sodelovati. Družini bosta morali postaviti kokošnjak, in sicer točno na sredini ograje, ki je ločevala oba dela posestva. Nada: "Ta naloga je posebna. Da jo opravijo, morajo sodelovati." Postaviti bodo morali tudi ograjo z vrati na sredini. Nada bo ocenjevala natančnost in izgled, čudila pa se je, ker si nihče izmed glav ni prav nič zapisal. Popolna zmeda, glavi družin se ne izkažeta Franc sploh ni prišel na trg, da bi si ogledal načrt za kokošnjak, ampak je tja poslal Marcela in Žana. Kristijanu se to ni zdelo prav, Franc pa je pojasnil, da je šlo za naključje. Tim je s kančkom zadovoljstva komentiral, da nastaja zmeda, da so navodila zgrešena, vodji pa ne znata motivirati. Kristijan je sicer trdil, da ima vse v glavi in da je samo pustil člane, da izrazijo svoja mnenja, da pa bodo na koncu delali po njegovih načrtih oziroma načrtih gospodarice Nade. Novinar pod krinko Luka je potrdil, da na posestvu vlada popolna zmeda, a da Tim trpi, ker nima več pozornosti. Na koncu se je Žan iz družine v hlevu odločil stvari vzeti v svoje roke in Franc je priznal, da brez njega ne bi uspeli. V drugi družini pa je Kristijan za glavnega pri nalogi določil Gregorja Fabricija, kar se je tekmovalcem zdelo čudno. Gregor: "Namesto da nas vodi, se on skriva za mojih hrbtom."