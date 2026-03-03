Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Napet dvoboj družin in ljubezenska drama

Velenje, 03. 03. 2026 16.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva.

Posestvo vstopa v novo fazo tekmovanja, ko se bodo tekmovalci razdelili na dve družini. V areni se bo odvil napet dvoboj, vroče pa bo tudi zaradi ljubezenskega trikotnika, ki se vedno bolj razplamteva.

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Tekmovalci se bodo zbrali v areni, kjer se bo odvil napet dvoboj med družinama. Prejšnji teden so za glavi izglasovali Aleksandro April in Urško Gros, sedaj se bodo morali odločiti, kateri od njiju se bodo pridružili. Nagrada bo mamljiva, saj bo zmagovalna družina živela v hiši, poraženci pa bodo morali v hlev.

Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva. Francu Jarcu bo nadvse zabavno, ko mu bo Ema Dragišić naročila, naj gre do Jana Zoreta in nažene La Toyo Lopez iz njene postelje. Slednja bo komentirala: "Jaz mislim, da sem Emi kar pretresla ta njen mali svet." Napeto pa bo tudi med bratoma, ki se bosta znova sprla.

Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva.
Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva.
FOTO: POP TV

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Pasica Kmetija

kmetija 2026 ema dragišić la toya lopez

La Toya in Žiga skupaj v industriji za odrasle

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
vizita
Portal
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
Doživela nenaden kolaps pljuč
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551