Napet dvoboj družin in ljubezenska drama

Tekmovalci se bodo zbrali v areni, kjer se bo odvil napet dvoboj med družinama. Prejšnji teden so za glavi izglasovali Aleksandro April in Urško Gros, sedaj se bodo morali odločiti, kateri od njiju se bodo pridružili. Nagrada bo mamljiva, saj bo zmagovalna družina živela v hiši, poraženci pa bodo morali v hlev.

Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva. Francu Jarcu bo nadvse zabavno, ko mu bo Ema Dragišić naročila, naj gre do Jana Zoreta in nažene La Toyo Lopez iz njene postelje. Slednja bo komentirala: "Jaz mislim, da sem Emi kar pretresla ta njen mali svet." Napeto pa bo tudi med bratoma, ki se bosta znova sprla.

Ljubezenski trikotnik na posestvu se razplamteva. FOTO: POP TV