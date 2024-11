Napet izbor prvega dvobojevalca in lov za namigi

Tjaša Vrečič se bo obremenjevala z vprašanjem, kaj bo Anja Malešič našla v gozdu. Tjaša: "Če bo dobila pravi del, potem zna najti tudi tisto sliko. Kar pa ne bo dobro, ker če najde sliko, bo našla vrata." Žiga Mohar: "Mene bolj skrbi, kaj bo, ko dol pride, ko bo šla direkt do Tima in Tamare." In res se bo hitro izvedelo, kaj se skriva v gozdu. Tamara Talundžić: "Glede na to, da mi naš namig skrivamo pri sebi, je logično, da ga tudi oni skrivajo pri sebi. Jaz sem na lovu za namigom." Na koncu ga bo našla Ines Dužič. Ines: "Zdaj vsaj vem, da mi je Tjaša lagala v obraz, ker sem jo že vprašala, če je dobila kar koli v gozdu, pa ona pravi vso areno, da ne."