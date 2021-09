Napeti odnosi na posestvu, Polona sumničava do Nine

Tamari in glavi družine Janu je uspelo povsem izprazniti tržnico. Tekmovalci so poleg tega pogojno opravili nalogo, zato se je večer zaključil s petjem in plesom. Veselili so se tudi gostje, a se je mednje že prikradlo nezaupanje.

V skrbeh zaradi pomanjkanja hrane Tekmovalci Kmetije – VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje – so bili v skrbeh, kajti začelo jim je primanjkovati hrane. Na Kmetiji je bilo namreč kar 14 lačnih ust, nato pa so se fantom in dekletom pridružili še štirje gosti. Anže je situacijo opisal kot napeto, glava družine Jan pa je napovedal, da bo že kosilo ‘improvizirano’. Če tisti dan ne bi bilo tržnice, bi se morala družina zateči k nabiralništvu in ribolovu.

icon-expand Na posestvu je veliko lačnih ust. FOTO: POP TV

Polona se smuka okoli škatle in jezi Karin Gostje so medtem tuhtali, kako bi prišli do škatle, ki bi jim odprla vrata kmetije. Ko se je Polona smukala okoli nje, je Karin zanimalo, ali morda pozna pravo številko. Gostjo je opozorila, da lahko poskusi odpreti škatlo, ne sme pa je prestavljati. Slutila je, da bodo gostje ostali na posestvu in da bi jim lahko vsebina škatle zagotovila imuniteto. Misel na vse to jo je malce jezila: “Ne vem, kaj si upajo. Pridejo sem k nam, pa nam kar stikajo po tisti škatli.”

icon-expand Polona se je smukala okoli škatle. FOTO: POP TV

Medgeneracijski prepad se poglablja Kamere so ujele, kako se starejši tekmovalci hudujejo na mlajše. Glava družine Jan: “Samo če se fejst zadereš, potem utihnejo. Jaz nisem vajen kričati, ampak zdaj zgleda, da sem bom navadil.” Zdelo se mu je tudi, da so mlajši tekmovalci sklenili načrt, kako se znebiti starejših, da bi potem sami zavladali na posestvu. Napovedal je: “Dokler bom jaz na tej kmetiji gospodar, ne bom popustil. Do zadnje sekunde ne.”

icon-expand Ali so starejši tekmovalci ogroženi? FOTO: POP TV

Romana na tržnici ukrade klobaso Tekmovalci so si oddahnili, ko se je na posestvu prikazal Luka. Romana je najprej za lesen srček dobila vso moko, ki jo je pripeljal prodajalec, potem pa ga je razjezila, saj ga je poskušala ogoljufati. Poskušala je ukrasti klobaso, a je Luka to opazil in zahteval, naj jo vrne, sicer bo trgovanje zaključeno. Ker pa je bil očitno zelo dobre volje, si je v naslednjem hipu premislil in jim klobaso podaril. Tamara mu je nato predlagala, da ga poljubi, če jim da kavo. Uspelo ji je tudi to, in ko so tekmovalci prinesli še kitaro in dva ležalnika, je Tamari in glavi družine dal veliko nakupovalno vrečko. V 30 sekundah sta jo lahko napolnila z vsem, kar sta želela, zato je bilo veselje družine nepopisno.

icon-expand Tamara in klobasa, ki jo je poskušala ukrasti. FOTO: POP TV

Maria je žalostna: Boli me, da se to dogaja Maria ni skrivala žalosti zaradi slabih odnosov s sotekmovalci: “Tukaj na kmetiji je postalo nevzdržno. Boli me, da se to dogaja. Boli me, da sem v tem momentu na tapeti jaz. Večina v meni vidi same napake, ki jih v bistvu niti ne naredim.” Povedala je, da se je že znašla v podobni situaciji: “Sem sem prišla, da bi se osvobodila bremena iz preteklosti, da bi zaživela nekako na novo.” A je bila pri tem za zdaj neuspešna.

icon-expand Maria se želi osvoboditi bremena iz preteklosti. FOTO: POP TV

Ambrož odločen, da gostom ne bo uspelo Strici iz ozadja so Ambroža opomnili na njegove dolžnosti. Varovati mora namreč škatlo, ki predstavlja pravi zaklad za četverico gostov. V pismu je pisalo: “Paziš nanjo, a ne dovolj. Nevarnost je vse večja, na pol je že odprta.” Ambrož je postal zaskrbljen, a se je hitro zbral: “Mislim, da hočejo prišleki skrinjo odnesti ali odpreti. Ampak ne bo jim uspelo, jaz bom vseskozi v akciji.”

icon-expand Sporočilo za Ambroža FOTO: POP TV

Zaupanja ni več Nina je medtem ugotavljala, da ima Mattia morda skrito nalogo: “Načeloma mislim, da dobro opazujem, da sem človek občutkov in da me občutki po navadi ne varajo.” Sumljiva so se ji zdela vprašanja, ki jih je zastavljal, poleg tega je vedela za njegovo prijateljstvo z Ginom. Gost in tekmovalec bi lahko osnovala zavezništvo in si pomagala na poti do cilja. Nina: “Vem, da ima vsak svojo taktiko, svojo igro igra. Zelo težko je komu zaupati.” A tudi Polona je postala sumničava, potem ko se je Nina vrnila z zmenka s Tilnom. Polona: “Malo je bila čudna ... Tudi zanjo ne vem več, ali ji lahko zaupam.”

icon-expand Polona postane sumničava do Nine. FOTO: POP TV

Stroga Nada zahteva popravke Ko se je gospodarica Nada pripeljala na posestvo in se rokovala z glavo družine, je izjavila: “Bom videla, ali bova tudi takrat, ko se bova razšla, tako nasmejana.” Glava družine: “Upam.” In ga je že kregala: “Namesto da bi rekel: 'Ja, bova, sigurno.'" S pospravljeno turistično hišo in urejeno okolico je bila zelo zadovoljna, manj pa z obravnavo gostov. Ti so ji zaupali, da so tekmovalci kljub pomanjkanju poskrbeli zanje. Toda Nada je pričakovala več, kajti gost mora biti na prvem mestu. Glava družine ni bil več prepričan, da bo naloga opravljena. Ugotavljal je, da je Nada stroga gospodarica, ki opazi vsak najmanjši detajl. Med drugim je želela, da pobrusijo in pobarvajo fitnes naprave. Tekmovalci so uspešno demonstrirali njihovo uporabo, a Nada je bila kritična: “Sicer so kreativni, a fitnes je porazen.” Brez besed pa je ostala ob pogledu na pralnico, ki se ji je zdela dovršena in bi jo kar postavila v izložbo.

icon-expand Jan je ugotavljal, da je Nada stroga gospodarica. FOTO: POP TV

Naloga pogojno opravljena Nada je glavi družine na koncu povedala, da bi morali biti gostje na prvem mestu, a še zdaleč ni bilo tako. Omenila je fitnes naprave, ki so bile nedokončane, pa tudi pralnica ni bila brez napak. Toda glede na obsežnost naloge je družini pogledala skozi prste. Naloga je bila pogojno opravljena, dobili pa so pralna stroja. Tamara: “Hvala, Nada, ker si me rešila, da mi ne bo več treba prati Tilnovih oblačil.”

icon-expand Družini ne bo več treba prati na roke. FOTO: POP TV

Gostje ugotovili že tretjo številko Gostje so medtem našli novo pismo, v njem pa nov namig: “Škatla je kockaste oblike. Kocka je že mnogim vzela veliko. Kaj je največ, kar lahko da? V odgovoru na to vprašanje se skriva naslednja številka.” Mattia je takoj ugotovil, da gre za številko šest. Veselil se je že trenutka, ko bo postal tekmovalec.

icon-expand Gostom manjka samo še ena številka. FOTO: POP TV

Večerna zabava in kajža za dvobojevalki Gospodarica Nada je tekmovalce tisti dan presenetila z vinom, s katerim so nazdravili pred spanjem. Družina se je veselila, gostje pa so hitro odšli. Mattia je povedal: “Nismo se počutili domače. Nismo se počutili, kot da jim pripadamo.” Nina je premišljevala: “Ne vem, ali nam verjamejo, da smo se zares poslovili.” Na posestvu se je začela zabava s petjem in plesom, nato pa sta se dvobojevalki Maria in Stanka odpravili v kajži. Maria se je zahvalila za vsako minuto, ki jo je preživela na posestvu, in zaključila: “Imeli boste malo miru pred mano, jaz pa pred vami.”

icon-expand Dobra volja na posestvu FOTO: POP TV

Maria si želi spoštovanja Maria je napovedala, da se bo borila za obstanek na posestvu, saj je borka. Stanka je poudarila, da sta z Mario v dobrih odnosih, zato bo vesela, pa četudi bi se sama morala posloviti. Maria pa je nato spet postala otožna. Primerjala se je s kostjo, ki jo napada 15 levov. Menila je, da mladi tekmovalci nimajo osnovnega bontona in niso zmožni spoštljivega odnosa, ki si ga zasluži vsak človek. Nova oddaja Kmetije jutri ob 21. uri na POP TV in že zdaj na VOYO.