Napeto v areni: ostali so samo še štirje tekmovalci

Po napornih in napetih trobojih sta se morali posloviti še dve tekmovalki. Štirje ostajajo v boju za glavno nagrado 50.000 evrov, na posestvu pa je zaradi bližajočega se finala čutiti močno napetost.

Tekmovalce je na hladno jutro zbudilo pismo. Voditeljica Natalija je vse člane porote pozvala, naj se ji pridružijo v areni, saj da se začenja boj za glavno nagrado. Med člani družine je završalo in pojavljale so se špekulacije, zakaj morajo biti porotniki v areni toliko pred tekmovalci. Ambrož se je posebej poslovil od Nine in ji namenil spodbudnih besed.

Natalija je nagovorila porotnike Voditeljico Natalijo je najprej zanimalo, ali se članom porote morda zdi, da si kdo zmage ne zasluži, spraševala je o razliki med umazano igro in taktiziranjem … Lina bi zaradi 'pridnosti' sicer v finalnem tednu namesto Nine in Polone raje videla koga drugega, nato pa se je odzval še Mattia, ki meni, da si finale zaslužijo vsi, ki so tako daleč prišli, saj so – ne glede na to kako in kaj so delali – nekaj očitno delali prav. Porota bi sicer takoj, kar brez boja, domov poslala Tjašo.

Spopad prve trojke Člani družine so si medtem na posestvu glavo belili s tem, kako pomembna je v resnici vloga članov porote – prejeli so informacijo: prvi so morali iti v areno Tilen, Tjaša in Romana. V prvem izzivu so morali odplesti vrv, ki je bila na enem koncu privezana nanje, hkrati pa ovita okoli osemkotnika. Tjaša in Romana sta prvi premagali prvi izziv in napredovali – kmalu se jima je pridružil še Tilen. Na naslednji stopnji je bilo treba ohraniti mirno roko in Tilen se je tu izkazal ter prevzel vodstvo. Prvi se je dokopal do ključa in napredoval v tretjo fazo. Sledila je Tjaša, Romani nikakor ni steklo. Tilnu je sledila Tjaša, Romana se je v tretji fazi pridružila z zamikom. Prvi je izziv zaključil Tilen, druga Tjaša, Romana pa je v tem dvoboju izgubila in izgubila možnost za boj za glavno nagrado. Postala je članica porote, Tjaša in Tilen pa sta se vrnila na posestvo. Navdušenje obeh je bilo neizmerno.

Spopad druge trojke Enak boj je nato čakal še preostale tri tekmovalce – Nino, Polono in Karin. Nina se je prva prebila preko prve ovire, sledila ji je Karin in nazadnje se je naslednje stopnje lotila še Polona. Dekleta so spretno prenašala žogico v košarico. Prva je prvo kroglo v košaro uspešno spravila Karin, nato Nina – Nino jo de prehitela in prva napredovala do tretje stopnje. Karin ji je sledila, kot tretja pa je začela sestavljanko sestavljati še Polona. Karin se je v tretjem delu najbolje izkazala in prva uspešno zaključila z bojem. Nina je umirjeno nadaljevala, Polona je obupovala. Nina je kot druga uspešno izpeljala nalogo in se pridružila Karin, Polona pa je – tako kot Romana – ostala brez možnosti za nadaljnji boj za zmago in se je morala pridružiti članom porote na tribuni.

Tjaša išče zapiske Tjaša je, medtem ko se je druga ekipa borila za obstanek, poskušala najti svoje zapiske. Kot je povedala, ji ni šlo za izpiske iz Pratike, temveč za vse, kar si je zapisovala o dvobojih in dogajanju na Kmetiji nasploh.

Romana se opraviči Ambrožu Nina in Karin sta se vrnili na posestvo kot tekmovalki. Tjaša ni bila najbolj vesela Nine. Kot je še dodala, se zaveda, da če bo porota koga poslala domov, bo to zagotovo ona. Ob vrnitvi v hišo je Romana želela razčistiti spor z Ambrožem. Romana se mu je opravičila, Ambrož pa ji je povedal, da se želi tudi Nina z njo pogovoriti. Romana se je strinjala, ko pa se je soočila z Nino, je bil pogovor med njima vse prej kot poskus sprave.

Po živčnem dnevu, v katerem smo bili priče dvema trobojema, po katerem sta se od boja za glavno nagrado poslovili Polona in Romana, se obetajo nove napovedi glede tega, kdo bo moral kmalu domov. Poslovili se bodo od kravic, Anže, Mattia, Gino in Franc pa bodo moči merili kar s pestmi …