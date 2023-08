Nasmejana, a temperamentna Suzana: Strah me je, da se mi bo zmešalo

Meni, da bo bolj od fizičnih opravil naporno živeti s toliko različnimi karakterji: "Strah me je, da se mi bo zmešalo. To je le neka huda psihološka igra. Strah me je, kako bo to potekalo, ali se bom s kom res dobro razumela." Sicer so ji všeč odprti in komunikativni ljudje, ki ne delajo zdrah, so empatični in imajo čut za sočloveka.

Zase pa pravi, da rada poviša glas: "Jaz pravim, da tudi zato, ker sem temperamentna. Ne zdaj, da se derem na koga, ampak toliko sem vneta in strastna, da povišam glas. Se pa definitivno vedno pogovorimo oziroma tisti, ki se noče, mu pustim čas zase. Ko se strasti pomirijo, se da vse rešiti."