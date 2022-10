Natalija bo šokirala tekmovalce: Hitro spakirajte svoje stvari

Ivanova družina bo glasno proslavila zmago pri tedenski nalogi in tekmovalci ne bodo niti slutili, da jih že naslednji dan čakajo velike spremembe. Glavi družin bo na trgu pričakalo Natalijino sporočilo, v katerem bo vsem tekmovalcem naročila, da morajo spakirati in se zbrati na trgu.

Tekmovalcem ne bo jasno, kaj to pomeni. Jan: "Gremo do konca, borili se bomo. Ne gremo ven iz hiše." Toda tekmovanje ubira svoja pota po svojih pravilih in Natalija bo naznanila: "Čas je za novo fazo tekmovanja. Čas je za boj družin."