Natalija Bratkovič o 11. sezoni Kmetije: Že prvi teden začenjamo na polno

Kmetijo boste lahko spremljali od 2. septembra dalje ob 20.00 na POPTV.

Kar pa v letošnji Kmetiji ne bo novo, so boji v areni, gospodarica Nada in seveda naša voditeljica Natalija Bratkovič , ki je tik pred začetkom 11. sezone zaupala, kaj prinaša nova sezona. Letos bo od začetka vse potekalo na polno. "Tako, kot je meni tudi najbolj všeč. Že v prvem tednu pridem na svoj račun s svojo strogostjo," je priznala voditeljica in dodala, da je tudi arena nova in drugačna.

Kako pa je z letošnjimi tekmovalci? So bolj konfliktni, zaljubljivi, pridni? "So vse od naštetega. Imamo povratnike, ki si želijo plačati račune iz preteklih sezon in imamo takšne, ki so znani obrazi pa na kmetiji še niso bili, a bi se radi preizkusili v kmečkih opravilih. Imamo tudi čisto nove. Med drugim bo zanimivo videti dvoboje mišic iz fitnesa in mišic, ki so narejene s kidanjem gnoja," je namignila.