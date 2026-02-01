Naslovnica
Kmetija

Natalija Bratkovič o Kmetiji: Ni ga pridevnika, ki bi lahko opisal 12. sezono

Ljubljana, 01. 02. 2026 16.34 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
Natalija Bratkovič

Telitev, nosečnost, drama ... Nova, 12. sezona Kmetije, ki kmalu prihaja na vaše male zaslone, bo resnično postregla s pestrim dogajanjem. Voditeljica Natalija Bratkovič, ki ima zdaj za seboj že osem sezon, pravi, da ni pridevnika, ki bi lahko opisal letošnji šov.

Jutri na POP TV prihaja doslej najbolj nepredvidljiva nova sezona Kmetije. "Ni ga pridevnika, ki bi lahko opisal 12. sezono," je dejala voditeljica priljubljene resničnostne oddaje Natalija Bratkovič.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič
FOTO: 24UR

Skupaj s tekmovalci pa ogromno novega znanja prejme tudi voditeljica. "Naučila sem se marsičesa, sploh kar zadeva kakšno novo kmečko opravilo, s katerim so se srečali naši tekmovalci in tekmovalke, predvsem pa, in to je življenjska lekcija, ko že misliš, da te ne more nič več pri delu presenetiti, dobiš veliko porcijo in si začuden, in to ne samo enkrat v tej 12. sezoni," nam je zaupala Natalija.

Preberi še Še malo do začetka divje sezone Kmetije: prenovljeno posestvo je že nared
Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00! 

Za seboj ima namreč že osem sezon, te pa so se z letoma spreminjale tako z različnim profilom tekmovalcev kot tudi oddaje. "Vsaka sezona je zase neka enota, ki skupaj z ostalimi tvori celoto. Mi, ko smo prinesli Kmetijo nazaj na POP TV, smo si zadali točno en cilj, kaj s tem narediti. Napisati eno veliko zgodbo iz različnih poglavij in rastemo. Rastemo v smislu, da upoštevamo želje naših gledalk in gledalcev, se jim prilagodimo, rastemo v smislu tekmovalcev. Gledalci in gledalke bodo lahko v tej 12. sezoni dobili res velik vpogled v to čisto mlado generacijo, od 19. do 24. leta," je povedala Bratkovič in za konec še enkrat namignila, da bo v novi sezoni res pestro: v enem delu na primer v jok spravi kar tri moške.

Kmetija Natalija Bratkovič POP TV voditeljica

Še malo do začetka divje sezone Kmetije: prenovljeno posestvo je že nared

Sanjski moški Hrvaške
