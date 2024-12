Natalija Bratkovič: Timovih dejanj ne podpiram

Celo štalo je v zadnjem tednu pred velikim finalom Kmetije obiskala voditeljica Natalija Bratkovič, ki obljublja napeto dogajanje vse do zadnje epizode. Komentatorji so pod drobnogled vzeli obe areni preteklega tedna, Timovo prizadevanje, da na svoji strani obrži porotnico Nušo in upihnili Tejine rojstnodnevne svečke.

Gostja tokratne Cele štale in dolgoletna voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič je razbila nekaj mitov, ki krožijo o Kmetiji. "To so nebuloze, ki mi včasih kar malo dvignejo pritisk," je povedala. Marsikdo na primer meni, da tekmovalci živijo v izobilju in uživajo v pojedinah, ko se izklopijo kamere. "Bi se tekmovalci kregali zaradi rezine sira in salame, če bi dobivali hrano? Razmislite malo," je dejala.

Voditeljica je poudarila, da sicer vsako sezono do tekmovalcev drži strogo distanco, saj ne želi postati pristranska. "To ne pomeni, da mi ni hudo, ko vidim, da nekdo joče, ker pogreša domače ali kako drugače trpi," je razložila simpatična Štajerka. "A ne dovolim si, da mi pride to blizu, ne sme mi," je še povedala.

Spletno pogovorno oddajo Kmetija: Cela štala lahko spremljate na 24ur.com vsak ponedeljek.

Z Alenom sta se dotaknila tudi romanc, ki se med tekmovalci pogosto spletejo med snemanjem Kmetije. "Tekmovalci hitro pozabijo, da zunaj obstaja svet, svojo klimo imajo, tam živijo," je povedala Natalija, ki pravi, da do neke mere razume tudi Tima in Nušo, ki sta se zbližala v tokratni sezoni. "Ne podpiram dejanj, ki jih je naredil, vsak naj sam nosi posledice svojih odločitev," je pojasnila. "Ampak predstavljaj si, da si sam, težko ti je, na koga se obrneš v takšnem trenutku," je predstavila še drugo plat, a poudarila, da je odvisno tudi od značaja posameznika, ali takšnim pritiskom podleže.

Alen Podlesnik, Natalija Bratkovič, Teja Muhič in Matic Herceg FOTO: Anastasija Jović icon-expand