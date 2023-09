Natalija Bratkovič: Ljudje si težko predstavljajo, kako težko je v Kmetiji

Voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič se že v ponedeljek vrača na posestvo, kjer bo spoznala nove tekmovalce letošnje, že 10. sezone. Tik pred začetkom smo jo posedli v skupni prostor v kmečki hiši in ji postavili nekaj vprašanj. Kaj prinaša nova sezona? Kakšna bi bila ona kot tekmovalka? Več v intervjuju spodaj.

Nova sezona Kmetije se začne že v ponedeljek ob 21. uri na POP TV.

Natalija, letošnja Kmetija je 10., jubilejna, kako se jih spominjaš ti? Z največjim veseljem se jih spominjam. Je res, da se toliko dogaja, da vsako sezono ne vem več, kaj se je zgodilo. Kdo so zmagovalci, kakšne večje peripetije, ki so zaznamovale sezono, absolutno. Da bi mi nekdo rekel, naj povem vse detajle, ni variante. Že v enem snemalnem dnevu se toliko zgodi, da se potem 10. že pozabi. Je pa veliko lepih trenutkov, zabavnih trenutkov, včasih moramo kdaj kaj ponoviti. To so cukrčki, ki ostanejo. Nikoli pa ne bom pozabila tekmovalcev. Glede na to, kolikokrat izgovorim njihovo ime in koliko imam stika z njimi, bi to bilo nemogoče. Ali bo zaradi jubileja letos kakšna novost, kaj čaka tekmovalce?

Kako bi se znašla v vlogi tekmovalke? Ne vem. In trenutno nimam nobene želje, da bi izvedela. Trenutno sem zadovoljna z vlogo, ki mi je dodeljena. Arena je moj prestol, rada rečem, uživam. Zdaj imam priložnost kakšno igro poskusiti, da vidimo, kako poteka, malo merimo čas in podobno, ampak da bi bila tekmovalka, ne. Ostajam v vlogi voditeljice in dokler mi bo ta vloga dodeljena, jo bom opravljala z največjim veseljem.

icon-expand Natalija Bratkovič FOTO: POP TV