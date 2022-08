Natalija o novi Kmetiji: Letos se bo treba bolj potruditi

"Razvajenosti bo precej manj. Vsako leto se ustvarjalci Kmetije trudimo upoštevati mnenja gledalcev in gledalk, ker jo nenazadnje delamo zanje. Lani in predlani, ko smo bili v Vučji Gomili, je bila turistična kmetija, kamor je sodilo vse, od moderne mehanizacije do traktorja, obračalcev ... Letos se vračamo nekaj desetletij nazaj. Ne bomo ostali moderni, ne bomo v tej novi, sodobni dobi. Tekmovalci se bodo morali potruditi, da bodo dobili kakšen kos orodja. Je pa seveda na koncu odvisno od njih, kaj in kako bodo to dosegli," je povedala Natalija Bratkovič.

"Treba se bo bolj znajti in potruditi," je še dodala voditeljica Kmetije, ki na POP TV prihaja že v sredo, 31. avgusta.